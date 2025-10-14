تحديث بأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم وثيــقة إنــهاء الحــرب على غــزة خصوم ترامب يشيدون به وحماس ترحب بتصريحاته الأخيرة أحمد الشرع يتحدث عن مصير بشار الأسد وشعوره بعد أن وصل إلى الحكم ودخل قصر الشعب الآلاف يشيعون جثمان الفنان الشعبي ''علي عنبه'' ثلاثة منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها الرئيس يدافع عن القضية الجنوبية ويلقي خطابًا هامًا للشعب السعودية والعراق.. صراع أخير نحو المونديال انفجار الحرب من جديد ومواجهات دامية بين أفغانستان وباكستان.. تفاصيل قوات الاحتلال تدهم منازل أسرى مفرج عنهم بالضفة.. تفاصيل
أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
عدن
الدولار:
الشراء: 1615
البيع: 1631
السعودي:
الشراء: 425
البيع: 428
صنعاء
الدولار:
الشراء: 537
البيع: 542
السعودي:
الشراء:140.5
البيع: 141.5