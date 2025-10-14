آخر الاخبار

تحديث بأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 274

أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

عدن

الدولار:

 الشراء: 1615 

 البيع: 1631

السعودي: 

الشراء: 425 

البيع: 428

صنعاء

الدولار: 

الشراء: 537 

 البيع: 542

السعودي:

 الشراء:140.5 

 البيع: 141.5

