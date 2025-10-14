تحديث بأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم وثيــقة إنــهاء الحــرب على غــزة خصوم ترامب يشيدون به وحماس ترحب بتصريحاته الأخيرة أحمد الشرع يتحدث عن مصير بشار الأسد وشعوره بعد أن وصل إلى الحكم ودخل قصر الشعب الآلاف يشيعون جثمان الفنان الشعبي ''علي عنبه'' ثلاثة منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها الرئيس يدافع عن القضية الجنوبية ويلقي خطابًا هامًا للشعب السعودية والعراق.. صراع أخير نحو المونديال انفجار الحرب من جديد ومواجهات دامية بين أفغانستان وباكستان.. تفاصيل قوات الاحتلال تدهم منازل أسرى مفرج عنهم بالضفة.. تفاصيل
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب قادة تركيا وقطر ومصر، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، وثيقة اتفاق إنهاء الحرب على غزة، وذلك خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تضمنت التأكيد على أن "الشرق الأوسط لا يمكنه تحمّل دورة مستمرة من الحروب المزمنة".
وجاء في نص الوثيقة: "نحن الموقّعون أدناه نسعى إلى تحقيق التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكل إنسان، لضمان أن تكون هذه المنطقة مكاناً يمكن للجميع فيه السعي لتحقيق تطلعاتهم في بيئة يسودها السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، بغضّ النظر عن العِرق أو الدين أو الأصل الإثني".
وأشارت الوثيقة إلى أن الموقعين يسعون لتحقيق "رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة، تستند إلى مبدأ الاحترام المتبادل والمصير المشترك".
وأوردت: "نلتزم بحل النزاعات المستقبلية من خلال الحوار الدبلوماسي والتفاوض بدلاً من اللجوء إلى استخدام القوة أو الصراعات طويلة الأمد. ونُقرّ بأن الشرق الأوسط لا يحتمل دوامة مستمرة من الحروب المطوّلة، والمفاوضات المتعثرة، أو التطبيق الجزئي أو الانتقائي للشروط التي تم التفاوض عليها بنجاح.