خصوم ترامب يشيدون به وحماس ترحب بتصريحاته الأخيرة

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025

في خطوة نادرة، أشاد الرئيسان الديمقراطيان السابقان جو بايدن وبيل كلينتون بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب لدوره في التوسط للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم توقيعه في القاهرة يوم الاثنين، وسط حضور دولي واسع.

وقال بايدن، الذي انتهت ولايته في يناير الماضي، في منشور على منصة "إكس": "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على عملهم لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار المتجدد".

كما أضاف أن الشرق الأوسط "بات الآن على طريق السلام"، بفضل الدعم الأميركي وشركاء واشنطن الدوليين، مشيرًا إلى أن إدارته السابقة "عملت دون كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتقديم الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023".

كما أشادت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الاثنين، بـ"القيادة" التي أظهرها الرئيس دونالد ترمب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وجهود شركاء الولايات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم الذين ساهموا في "تحقيق هذا الإنجاز".

وقالت هاريس في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس": "في هذا اليوم، وبفضل اتفاق وقف إطلاق النار، عاد 20 من الرهائن الإسرائيليين إلى أحضان عائلاتهم. كما حصلت العائلات الفلسطينية وشعب غزة على بعض الراحة التي هم بأمسّ الحاجة إليها"، مشيرة إلى أن هذا التقدم لم يكن وليد الصدفة.

الى ذلك رحبت حركة "حماس" أمس الاثنين، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعت الوسطاء والأطراف الدولية إلى مراقبة سلوك إسرائيل لضمان عدم استئنافها.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان: "نرحب بتصريحات الرئيس ترامب الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة".

ودعا "الوسطاء والأطراف الدولية لاستمرار مراقبة سلوك الاحتلال وضمان عدم استئناف عدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

وفي وقت سابق امس، أكد الرئيس ترامب انتهاء الحرب على غزة، وقال في كلمة له أمام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي: "أخيرا انتهى الكابوس الطويل، ليس فقط للإسرائيليين بل للفلسطينيين أيضا".

وأضاف في كلمته: "بعد سنوات طويلة من الحرب المتواصلة والخطر الذي لا ينتهي، اليوم السماء هادئة، والمدافع صامتة، وصفارات الإنذار ساكنة".

وأضاف: "هذه ليست مجرد نهاية حرب، بل نهاية عصر الرعب والموت، وبداية عصر الإيمان والأمل إنها بداية نصر عظيم ووئام دائم.