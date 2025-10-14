الآلاف يشيعون جثمان الفنان الشعبي ''علي عنبه''

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

شهدت صنعاء، صباح اليوم الثلاثاء، تشييعاً كبيراً لجثمان الفنان الشعبي الراحل علي عنبه، الذي توفي السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز 46 عاماً، إثر مضاعفات نوبة سكر حادة أدّت إلى توقف قلبه، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

وأُديت صلاة الجنازة على الراحل في جامع عمر بن الخطاب بحي مسيك، بحضور جماهيري واسع امتلأت به الشوارع المحيطة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة المشهد، وسط أجواء من الحزن والوفاء لمسيرته الفنية الطويلة.

وعلي عنبه، هو أحد أبرز الفنانين الذين أغنوا الساحة الشعبية اليمنية بأعمالٍ فنية لاقت رواجاً واسعاً، وترك إرثاً فنياً جميلاً.