ثلاثة منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها

بلغ منتخب الرأس الأخضر نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على ضيفه إسواتيني 3-0 يوم الإثنين في برايا، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وحققت الرأس الأخضر الأهم بفوزها بثلاثية لمهاجمي كازا بيا البرتغالي دايلون روشا ليفرامينتو (48) وأومونيا القبرصي ويلي سيميدو (54) ومدافع توريرنزي البرتغالي ستوبيرا (90+1)، فأنهت التصفيات في الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطاردتها المباشرة الكاميرون التي سقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها أنغولا سلبا.

وباتت الرأس الأخضر، المصنفة 70 عالميا، سادس منتخب من القارة السمراء يبلغ العرس العالمي بعد المغرب (المجموعة الخامسة) وتونس (الثامنة) ومصر (الأولى) والجزائر (السابعة) وغانا (التاسعة).

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت موريشيوس مع ضيفتها ليبيا سلبا أيضا.

وافتتح ليفرامينتو التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر ركنية رفعها سيميدو (48)، وعزز الأخير النتيجة سريعاً برأسية أسكنها الشباك اثر عرضية من لاعب البطائح الإماراتي ديني بورغيس (53)، قبل أن يختتم البديل ستوبيرا المهرجان بإضافة الثالث من تسديدة قوية اثر تحضير من ديروي دوراتي (90+1).

وأنهت ليبيا التصفيات في المركز الثالث برصيد 16 نقطة أمام أنغولا الرابعة (12) وموريشيوس الخامسة (6) واسواتيني الأخيرة (3).

وقدم منتخب "القرش الأزرق" مسارا مميزا طوال التصفيات حيث خسر مرة واحدة فقط وتعادل مرتين وحقق الفوز في سبع مناسبات بينها على الكاميرون التي كانت مرشحة لانتزاع البطاقة بسهولة، إلا أنها ستنتظر الآن انتهاء التصفيات لمعرفة ما إذا كانت بين أفضل أربعة منتخبات وصيفة لخوض الملحق.

ويقود الرأس الأخضر، البالغ عدد سكانها 525 ألف نسمة، المدرب المحلي بيدرو بريتو "بوبيستا" الذي كان محترفاً في الدوري البرتغالي في مطلع الالفية مع استوريل، حيث يقود تشكيلة غالبية عناصرها تحترف في الخارج أبرزهم حارس الحزم السعودي برونو فاريلا ولاعب ليل الفرنسي والنصر السعودي سابقاً وكوتشايلي سبور التركي حالياً ريان منديش ولاعب أومونيا سيميدو.

وقال بريتو في تصريحات للصحافيين: "إنه نصرٌ لجميع شعب الرأس الأخضر، إن إسعاد هؤلاء الناس أمرٌ عظيم... وقبل كل شيء، نصرٌ لمن ناضلوا من أجل استقلالنا".

وأضاف: "إنها لحظةٌ مميزةٌ في احتفالنا بالذكرى الخمسين لاستقلالنا".

وأقرّ حارس مرماه المخضرم فوزينيو (39 عامًا) قائلاً: "لطالما حلمتُ بهذه اللحظة منذ صغري. حان وقت الاحتفال. كنا نعلم أننا قادرون على تقديم أداءٍ أفضل (في الشوط الثاني)، وهذا كل شيء... حان وقت الاحتفال".

وقال القائد والمهاجم منديش: "بصراحة، لا أجد الكلمات لوصف هذه اللحظة. أنا سعيدٌ جدًا"، فيما قال ستوبيرا "الأمر مؤثر جدا".

وحذت الرأس الأخضر حذو منتخبي الاردن وأوزبكستان اللذين بلغا النهائيات للمرة الاولى في تاريخهما أيضا.