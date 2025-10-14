السعودية والعراق.. صراع أخير نحو المونديال

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عند الـ 09:45 من مساء الثلاثاء، مواجهةً «حاسمةً»، ولا تقبل أنصاف الحلول أمام ضيفه العراقي على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية لـ «ملحق آسيا» المؤهل إلى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويسعى المنتخب السعودي، الذي يدخل بفرصتَي التعادل والفوز، إلى حسم التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه، في المقابل لا بديل للعراق سوى الفوز، إذ إن التعادل يصبُّ في مصلحة الأخضر بعد انتصاره على إندونيسيا 3ـ2، وفوز «أسود الرافدين» على المنتخب ذاته 1ـ0.

ويأمل المنتخب السعودي استغلال عاملَي الأرض والجمهور الذي سيحضر بكثافةٍ لمؤازرة الأخضر في «المباراة النارية» حيث نفدت تذاكرها في وقتٍ مبكِّرٍ وسط توقُّعاتٍ بحضور نحو 55 ألف مشجعٍ سعودي في مدرَّجات ملعب «الإنماء».

وتُعدُّ مواجهات المنتخبين السعودي والعراقي من أبرز مواجهات الكلاسيكو في الكرتين الخليجية والعربية، وتحظى بمتابعةٍ عربيةٍ وآسيويةٍ واسعةٍ، كما يزخر تاريخ المنتخبين بكثيرٍ من المباريات الحماسية.

وانتهت آخر مواجهةٍ جمعت الأخضر و«أسود الرافدين»، 28 ديسمبر الماضي، في دور المجموعات بكأس الخليج العربي «خليجي 25»، بفوز السعودية 3ـ1.

وسبق للمنتخبين أن تواجها في تصفيات كأس العالم 2018، وانتصر «الصقور» ذهابًا وإيابًا 2ـ1، و1ـ0، وإجمالًا التقى المنتخبان ست مراتٍ في تصفيات كأس العالم، كسب الأخضر خمس مبارياتٍ مقابل تعادلٍ وحيدٍ.

وجاءت البداية في تصفيات كأس العالم 1982، وانتهت المباراة سعوديةً 1ـ0، قبل أن يلتقيا مجدَّدًا في 1994، ويتعادلا 1ـ1. وعاد المنتخبان وتواجها في 2002، وفاز الأخضر 1ـ0 و2ـ1، وجدَّد تفوقه في تصفيات 2018 بانتصارين على منافسه.

في المقابل، يتفوَّق العراق على الأخضر «خليجيًّا»، إذ جمعتهما عشر مبارياتٍ، فاز في ستٍّ منها مقابل ثلاثة انتصاراتٍ للمنتخب السعودي، بينما حسم التعادل مباراةً واحدةً.

وعلى مستوى كأس آسيا، تواجه المنتخبان ثلاث مرَّاتٍ، فازت السعودية مرَّةً مقابل انتصارين للعراق