قوات الاحتلال تدهم منازل أسرى مفرج عنهم بالضفة.. تفاصيل

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية ودهمت منازل أسرى أفرج عنهم في صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينييْن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عنبتا ومخيم الدهيشة في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون ومخيم عسكر وحي رفيديا في مدينة نابلس وقرية روجيب إلى الشرق من المدينة، ومدينتي طولكرم وقلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد الأسرى المفرج عنهم في حي عين مصباح وسط المدينة وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسيرت دورياتها في حارات وأزقة المخيم.

وفي جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم ودهمت منازل عدة.

وفي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مقبرة الراس جنوبي المدينة وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، واقتحمت حي خلة اللبيد شرق بلدة إذنا غرب مدينة الخليل ودهمت أحياء وحولت أحد البيوت إلى ثكنة عسكرية.

وقد استقبل الفلسطينيون في الضفة الغربية أمس الاثنين عشرات من الأسرى المحررين بموجب اتفاق التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين وحذرت عائلاتهم من إقامة أي مظاهر احتفالية.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فقد أفرج الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد والأحكام العالية و1718 من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب