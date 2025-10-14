ما هو القولون العصبي وكيف يمكن اكتشافه.. تفاصيل تغنيك عن زيارة الطبيب

الثلاثاء 14 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

القولون العصبي من أكثر المشاكل الصحية التي تتطلب استشارة طبية سريعة وذلك بسبب التطور السريع الذي يحدث للأعراض، لذلك يجب الحصول على العلاج المناسب حسب الحالة.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بالقولون العصبي وفقًا لما ذكره موقع " cleveland clinic".

ما هو القولون العصبي؟

تعرف متلازمة القولون العصبي بأنها مجموعة من الأعراض التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي مما يثير الانزعاج والقلق خوفًا من تفاقم المشكلة وزيادة شدة الأعراض، مما يستوجب استشارة الطبيب المختص فورًا.ما هي أنواع القولون العصبي؟

يوجد العديد من الأنواع التي تكشف الإصابة بالقولون العصبي من بينها:

-متلازمة القولون العصبي مع الإمساك، حيث يصبح البراز صلب ومتكتل.

-متلازمة القولون العصبي مع الإسهال، وبالتالي يصبح البراز رخو ومائي.

-متلازمة القولون العصبي مع حركات الأمعاء المضطربة.

ما هي أعراض القولون العصبي؟قد تظهر أعراض القولون العصبي بشكل متكرر حيث تتضح في:

-آلام وتقلصات البطن.-الغازات.

-الانتفاخات.

-الإسهال أو الإمساك.

-مخاط في البراز.

-عدم القدرة على التبرز.

ما هي أسباب متلازمة القولون العصبي؟

لا يوجد سبب محدد حتى الآن يكشف الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، لكن عادة ما يتم تصنيفها بأنها اضطراب عصبي نتيجة التفاعل بين الأمعاء والدماغ.

كيف يتم تشخيص القون العصبي؟أوضح الدكتور باسم أمين، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إنه من الصعب تشخيص متلازمة القولون العصبي دون استشارة الطبيب المختص وذلك بسبب تداخل الأعراض مع مشاكل صحية أخرى.

كما تتضح أعراض الإصابة بالقولون العصبي في ألم البطن، الانتفاخات، صعوبة الهضم، الشعور بالانزعاج فترات طويلة، إلى جانب ذلك يجب التأكد من شيوع هذه الأعراض عند التوتر أو التعرض لضغط زائد تحت الماء أو ضغط نفسي وذلك لسهولة التشخيص والحصول على العلاج المناسب.