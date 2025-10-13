ترامب يعلن نهاية الكابوس الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - رويترز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن “كابوساً طويلاً” قد انتهى أخيراً لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك عقب الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى اتفاق تبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).