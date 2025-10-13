آخر الاخبار

ترامب يعلن نهاية الكابوس الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - رويترز
عدد القراءات 498

 

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن “كابوساً طويلاً” قد انتهى أخيراً لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك عقب الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى اتفاق تبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

 
