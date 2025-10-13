توكل كرمان: اليمن يُدار خارج منطق الدولة... والقرار الوطني يُباع بثمن بخس وهناك تسعةُ أو عشرةُ رؤساء واليمن تعاني من فراغٍ كبيرٍ في السلطةِ. ترامب يعلن نهاية الكابوس الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين النفوذ الإيراني يتهاوى... والحوثيون آخر أوراقها المحترقة.. محور المقاومة يتفكك في ذكرى ثورة 14 أكتوبر... نائب الرئيس السابق علي محسن يستدعي رمزية اليمن في مسمّى الجمهوريتين في ذكرى ثورة أكتوبر.. عيدروس الزبيدي يجدد العهد بالانفصال وإقامة دولة الجنوب 2500 طالب جديد يعبرون بوابة المستقبل عبر جامعة سبأ... و33 تخصصا انسانيا وتطبيقيا ما وراء لقاء وزير الدفاع اليمني مع السفير الصومالي ؟ طقس متقلّب وأمطار متفرقة... الإنذار المبكر يوجه تحذيرا عاجلا مم من السيول والصواع السفير اليمني في قطر يكرّم الطلبة المتفوقين: التعليم بوابة بناء الوطن اليمنيون في ماليزيا يحتفلون بأعياد الثورة... فن وشعر ورقصات شعبية توحّد القلوب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن “كابوساً طويلاً” قد انتهى أخيراً لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك عقب الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى اتفاق تبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).