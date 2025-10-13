في ذكرى ثورة 14 أكتوبر... نائب الرئيس السابق علي محسن يستدعي رمزية اليمن في مسمّى الجمهوريتين

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

وجّه نائب رئيس الجمهورية اليمنية السابق، علي محسن صالح الأحمر، تهنئة إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، التي انطلقت شرارتها الأولى من جبال ردفان عام 1963، مستلهمة وهجها من ثورة 26 سبتمبر التي سبقتها بعام.

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، استعرض الأحمر رمزية اسم "اليمن" في مسمّى الجمهوريتين الوليدتين في صنعاء وعدن، مشيرًا إلى أن ثوار سبتمبر أطلقوا اسم "الجمهورية العربية اليمنية" بعد إسقاط النظام الإمامي، فيما اختار ثوار أكتوبر اسم "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" عقب التحرر من الاستعمار، في تأكيد على وحدة الهوية اليمنية من أقصاها إلى أقصاها.

واعتبر الأحمر أن هذا التلاقي في التسمية يمثل درسًا وطنيًا عظيمًا قدّمه روّاد الحركة الوطنية، داعيًا الأحرار من أبناء اليمن إلى استلهام هذا المعنى في ظل التحديات الراهنة.

وختم تغريدته بالقول"أكتوبر مجيد، وكل عام واليمن وجمهوريته واستقلاله ووحدته وسيادته وشعبه بألف خير."

وتأتي هذه الرسالة في سياق احتفالات اليمنيين بذكرى الثورات الوطنية، وسط دعوات متجددة لاستعادة روح التحرر والوحدة في مواجهة الانقسامات والصراعات التي تعصف بالبلاد.