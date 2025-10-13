النفوذ الإيراني يتهاوى... والحوثيون آخر أوراقها المحترقة.. محور المقاومة يتفكك في ذكرى ثورة 14 أكتوبر... نائب الرئيس السابق علي محسن يستدعي رمزية اليمن في مسمّى الجمهوريتين في ذكرى ثورة أكتوبر.. عيدروس الزبيدي يجدد العهد بالانفصال وإقامة دولة الجنوب 2500 طالب جديد يعبرون بوابة المستقبل عبر جامعة سبأ... و33 تخصصا انسانيا وتطبيقيا ما وراء لقاء وزير الدفاع اليمني مع السفير الصومالي ؟ طقس متقلّب وأمطار متفرقة... الإنذار المبكر يوجه تحذيرا عاجلا مم من السيول والصواع السفير اليمني في قطر يكرّم الطلبة المتفوقين: التعليم بوابة بناء الوطن اليمنيون في ماليزيا يحتفلون بأعياد الثورة... فن وشعر ورقصات شعبية توحّد القلوب اتحاد حضرموت يُحلّق بالذهب ويُسقط وحدة تريم في نهائي جماهيري صاخب الهروب من الحرب إلى المجهول.. آلاف اليمنيين يفرّون من جحيم الحوثي.. المليشيا تُشعل أكبر مأساة إنسانية في اليمن
وجّه نائب رئيس الجمهورية اليمنية السابق، علي محسن صالح الأحمر، تهنئة إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، التي انطلقت شرارتها الأولى من جبال ردفان عام 1963، مستلهمة وهجها من ثورة 26 سبتمبر التي سبقتها بعام.
وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، استعرض الأحمر رمزية اسم "اليمن" في مسمّى الجمهوريتين الوليدتين في صنعاء وعدن، مشيرًا إلى أن ثوار سبتمبر أطلقوا اسم "الجمهورية العربية اليمنية" بعد إسقاط النظام الإمامي، فيما اختار ثوار أكتوبر اسم "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" عقب التحرر من الاستعمار، في تأكيد على وحدة الهوية اليمنية من أقصاها إلى أقصاها.
واعتبر الأحمر أن هذا التلاقي في التسمية يمثل درسًا وطنيًا عظيمًا قدّمه روّاد الحركة الوطنية، داعيًا الأحرار من أبناء اليمن إلى استلهام هذا المعنى في ظل التحديات الراهنة.
وختم تغريدته بالقول"أكتوبر مجيد، وكل عام واليمن وجمهوريته واستقلاله ووحدته وسيادته وشعبه بألف خير."
وتأتي هذه الرسالة في سياق احتفالات اليمنيين بذكرى الثورات الوطنية، وسط دعوات متجددة لاستعادة روح التحرر والوحدة في مواجهة الانقسامات والصراعات التي تعصف بالبلاد.