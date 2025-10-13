2500 طالب جديد يعبرون بوابة المستقبل عبر جامعة سبأ... و33 تخصصا انسانيا وتطبيقيا ما وراء لقاء وزير الدفاع اليمني مع السفير الصومالي ؟ طقس متقلّب وأمطار متفرقة... الإنذار المبكر يوجه تحذيرا عاجلا مم من السيول والصواع السفير اليمني في قطر يكرّم الطلبة المتفوقين: التعليم بوابة بناء الوطن اليمنيون في ماليزيا يحتفلون بأعياد الثورة... فن وشعر ورقصات شعبية توحّد القلوب اتحاد حضرموت يُحلّق بالذهب ويُسقط وحدة تريم في نهائي جماهيري صاخب الهروب من الحرب إلى المجهول.. آلاف اليمنيين يفرّون من جحيم الحوثي.. المليشيا تُشعل أكبر مأساة إنسانية في اليمن 6 فوائد صحية للمشي حافي القدمين راحة طبيعية من الألم: زيوت عطرية فعالة لعلاج الصداع الأمامي دون أدوية شرم الشيخ تحتضن قمة دولية لإنهاء الحرب على غزة برئاسة مشتركة من أردوغان وترمب والسيسي
اقامت نيابة شؤون الطلاب بجامعة اقليم سبأ، اليوم، حفلاً ترحيبياً بالطلاب الملتحقين بالجامعة مساق البكالوريوس للعام الجامعي 2025م / 2026م، في سبع كليات و33 تخصصا انسانيا وتطبيقيا، وعددهم 2500 طالباً وطالبة، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية الـ 63 لثورة 26 سبتمبر المجيدة والـ 62 لثورة 14 الخالدة والـ 58 لعيد الجلاء.
وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور علي الرمال، ايمان الجامعة بان الطالب هو محور العملية التعليمية وغايتها ومن اجله تعمل وتسعى قيادتها لتوفير بيئة جامعية محفزة وآمنة، مليئة بالأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية، التي تنمي شخصية الطالب وتفتح امامه افاق الابداع والمشاركة المتميزة.
وقال " إن التحاقكم بهذه الجامعة ليس مجرد انتقال من مرحلة الى اخرى، بل عبور الى عالم ارحب من المعرفة والتجربة والنضج والمسؤولية، ستتعلون هنا كيف تفكرون وليس ماذا تحفظون فقط.. وهنا ستبنون ذواتكم لتكونوا قادة الغد وعقول الوطن المبدعة وسواعده التي تبني وتنهض".
وحث الدكتور الرمال، الطلاب والطالبات بان يغتنموا هذه السنوات الجامعية الذهبية من اعمارهم، ويبنوا فيها حلمهم لبنة لبنة، وان يشاركوا ويبتكروا ويسالوا، وان يكونوا طلاباً يصنعون الفارق، وذكرهم بان التفوق لا يتحقق صدفة، وانما بالانضباط والاصرار والايجابية، وان من يزرع جهدا واخلاصا يحصد مجدا وتميزا.
وشهد الحفل العديد من الكلمات والفقرات الفنية والشعرية والتي نالت استحسان الحاضرين.