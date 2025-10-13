2500 طالب جديد يعبرون بوابة المستقبل عبر جامعة سبأ... و33 تخصصا انسانيا وتطبيقيا

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اقامت نيابة شؤون الطلاب بجامعة اقليم سبأ، اليوم، حفلاً ترحيبياً بالطلاب الملتحقين بالجامعة مساق البكالوريوس للعام الجامعي 2025م / 2026م، في سبع كليات و33 تخصصا انسانيا وتطبيقيا، وعددهم 2500 طالباً وطالبة، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية الـ 63 لثورة 26 سبتمبر المجيدة والـ 62 لثورة 14 الخالدة والـ 58 لعيد الجلاء.



وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور علي الرمال، ايمان الجامعة بان الطالب هو محور العملية التعليمية وغايتها ومن اجله تعمل وتسعى قيادتها لتوفير بيئة جامعية محفزة وآمنة، مليئة بالأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية، التي تنمي شخصية الطالب وتفتح امامه افاق الابداع والمشاركة المتميزة.



وقال " إن التحاقكم بهذه الجامعة ليس مجرد انتقال من مرحلة الى اخرى، بل عبور الى عالم ارحب من المعرفة والتجربة والنضج والمسؤولية، ستتعلون هنا كيف تفكرون وليس ماذا تحفظون فقط.. وهنا ستبنون ذواتكم لتكونوا قادة الغد وعقول الوطن المبدعة وسواعده التي تبني وتنهض".



وحث الدكتور الرمال، الطلاب والطالبات بان يغتنموا هذه السنوات الجامعية الذهبية من اعمارهم، ويبنوا فيها حلمهم لبنة لبنة، وان يشاركوا ويبتكروا ويسالوا، وان يكونوا طلاباً يصنعون الفارق، وذكرهم بان التفوق لا يتحقق صدفة، وانما بالانضباط والاصرار والايجابية، وان من يزرع جهدا واخلاصا يحصد مجدا وتميزا.



وشهد الحفل العديد من الكلمات والفقرات الفنية والشعرية والتي نالت استحسان الحاضرين.