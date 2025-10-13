2500 طالب جديد يعبرون بوابة المستقبل عبر جامعة سبأ... و33 تخصصا انسانيا وتطبيقيا ما وراء لقاء وزير الدفاع اليمني مع السفير الصومالي ؟ طقس متقلّب وأمطار متفرقة... الإنذار المبكر يوجه تحذيرا عاجلا مم من السيول والصواع السفير اليمني في قطر يكرّم الطلبة المتفوقين: التعليم بوابة بناء الوطن اليمنيون في ماليزيا يحتفلون بأعياد الثورة... فن وشعر ورقصات شعبية توحّد القلوب اتحاد حضرموت يُحلّق بالذهب ويُسقط وحدة تريم في نهائي جماهيري صاخب الهروب من الحرب إلى المجهول.. آلاف اليمنيين يفرّون من جحيم الحوثي.. المليشيا تُشعل أكبر مأساة إنسانية في اليمن 6 فوائد صحية للمشي حافي القدمين راحة طبيعية من الألم: زيوت عطرية فعالة لعلاج الصداع الأمامي دون أدوية شرم الشيخ تحتضن قمة دولية لإنهاء الحرب على غزة برئاسة مشتركة من أردوغان وترمب والسيسي
بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى اليمن عبدالحكيم محمد، آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويره، خصوصاً في مجالات مكافحة التهريب والإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية.
وأكد وزير الدفاع خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط اليمن بالصومال، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية في منطقة البحر العربي وخليج عدن، التي تشهد نشاطاً متزايداً لعصابات التهريب والجماعات الإرهابية.
وشدد الفريق الداعري على أن حماية الممرات الملاحية الدولية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدول المطلة على البحر، مشيراً إلى أن الاستقرار في اليمن والصومال يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة.
من جانبه، ثمّن السفير الصومالي مواقف اليمن الداعمة لبلاده، مؤكداً حرص الحكومة الصومالية على تعزيز التعاون مع اليمن في المجالات الدفاعية والأمنية والبحرية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
يأتي هذا اللقاء في توقيت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في أنشطة التهريب والإرهاب عبر البحر العربي وخليج عدن، حيث تُتهم بعض الشبكات بتمويل ميليشيات وجماعات مسلحة.
ويعكس اللقاء إدراك الحكومة اليمنية لأهمية بناء شراكات إقليمية لحماية الممرات البحرية من التهديدات المتزايدة، خاصة مع الدول المجاورة كالصومال التي تشترك مع اليمن في سواحل ومياه إقليمية مترابطة.