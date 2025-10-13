 طقس متقلّب وأمطار متفرقة... الإنذار المبكر يوجه تحذيرا عاجلا مم من السيول والصواع

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم جزئياً، ورطب وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على طول السواحل الشرقية والجنوبية، بينما تكون الرياح نشطة على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، ، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو إلى غائم جزئياً، وحار نهاراً - بارد نسبياً ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الإثنين، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 34 / 28 - المكلا 33 / 26 - الحديدة 35 / 28 - سقطرى 34 / 25 - المخا 35 / 27 - الغيضة 31 / 25 - زنجبار 34 / 26 - لحج 35 / 26 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 36 / 23 - مأرب 35 / 22 - عتق 34 / 23 - بيحان 34 / 23 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 26 / 11 - تعز 27 / 16 - ذمار 23 / 08 - الضالع 27 / 13 - إب 26 / 11 - البيضاء 26 / 09 .

وحذّر المركز، الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول والوديان، ومن الصواعق الرعدية، وكذا الأخوة المواطنين كبار السن والأطفال في المرتفعات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانخفاض في درجات الحرارة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي سواحل باب المندب خفيف إلى معتدل الموج، وفي السواحل الغربية وسواحل أرخبيل سقطرى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن خفيف الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر معتدل الموج، كما حذّر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي والبحر الأحمر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.