 السفير اليمني في قطر يكرّم الطلبة المتفوقين: التعليم بوابة بناء الوطن

في مشهد احتفالي يعكس روح التقدير والاهتمام بالمتميزين، كرّم السفير اليمني في دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، نخبة من الطلبة اليمنيين المتفوقين في المدارس والجامعات القطرية، ضمن حفل نظمته مبادرة يمن الإيمان بالتعاون مع قطر الخيرية.
وفي منشور له على منصة "إكس" رصده موقع مأرب برس "عبّر السفير بادي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن دعم الطلبة اليمنيين في الخارج يمثل أولوية دائمة، باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة بناء الوطن» وقال:"نؤكد التزامنا الدائم بدعم أبنائنا الطلبة وتوفير سبل الرعاية التعليمية التي تمكّنهم من التفوق والمساهمة في بناء الوطن."
كما ثمّن السفير جهود مبادرة "يمن الإيمان" في رعاية المبدعين من أبناء الجالية اليمنية، متمنيًا التوفيق والسداد لقيادتها الجديدة، ومشيدًا بدورها في تعزيز روح الانتماء والتميز بين الشباب اليمني في قطر.
ويأتي هذا التكريم في إطار حرص السفارة اليمنية على دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية التي تعزز من حضور الجالية اليمنية في المحافل الأكاديمية، وتُبرز صورة مشرقة لليمنيين في الخارج، رغم التحديات التي تواجه وطنهم الأم.