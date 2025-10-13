آخر الاخبار

 طقس متقلّب وأمطار متفرقة... الإنذار المبكر يوجه تحذيرا عاجلا مم من السيول والصواع  السفير اليمني في قطر يكرّم الطلبة المتفوقين: التعليم بوابة بناء الوطن اليمنيون في ماليزيا يحتفلون بأعياد الثورة... فن وشعر ورقصات شعبية توحّد القلوب اتحاد حضرموت يُحلّق بالذهب ويُسقط وحدة تريم في نهائي جماهيري صاخب الهروب من الحرب إلى المجهول.. آلاف اليمنيين يفرّون من جحيم الحوثي.. المليشيا تُشعل أكبر مأساة إنسانية في اليمن 6 فوائد صحية للمشي حافي القدمين راحة طبيعية من الألم: زيوت عطرية فعالة لعلاج الصداع الأمامي دون أدوية شرم الشيخ تحتضن قمة دولية لإنهاء الحرب على غزة برئاسة مشتركة من أردوغان وترمب والسيسي الفاشر تشتعل مجدداً... الجيش السوداني يصد أعنف هجوم ونداءات استغاثة لإنقاذ المدنيين من الجوع أول دولة عربية وإسرائيل تعلنان عن جائزة لترامب

السفير اليمني في قطر يكرّم الطلبة المتفوقين: التعليم بوابة بناء الوطن

 السفير اليمني في قطر يكرّم الطلبة المتفوقين: التعليم بوابة بناء الوطن

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 119

 

في مشهد احتفالي يعكس روح التقدير والاهتمام بالمتميزين، كرّم السفير اليمني في دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، نخبة من الطلبة اليمنيين المتفوقين في المدارس والجامعات القطرية، ضمن حفل نظمته مبادرة يمن الإيمان بالتعاون مع قطر الخيرية.

وفي منشور له على منصة "إكس" رصده موقع مأرب برس "عبّر السفير بادي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن دعم الطلبة اليمنيين في الخارج يمثل أولوية دائمة، باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة بناء الوطن» وقال:"نؤكد التزامنا الدائم بدعم أبنائنا الطلبة وتوفير سبل الرعاية التعليمية التي تمكّنهم من التفوق والمساهمة في بناء الوطن."

كما ثمّن السفير جهود مبادرة "يمن الإيمان" في رعاية المبدعين من أبناء الجالية اليمنية، متمنيًا التوفيق والسداد لقيادتها الجديدة، ومشيدًا بدورها في تعزيز روح الانتماء والتميز بين الشباب اليمني في قطر.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص السفارة اليمنية على دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية التي تعزز من حضور الجالية اليمنية في المحافل الأكاديمية، وتُبرز صورة مشرقة لليمنيين في الخارج، رغم التحديات التي تواجه وطنهم الأم.

 
