اليمنيون في ماليزيا يحتفلون بأعياد الثورة... فن وشعر ورقصات شعبية توحّد القلوب

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس – كوالالمبور - خاص

عدد القراءات 243

في ليلة يمنية بامتياز، اجتمع أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا، طلبةً ومغتربين، في حفل فني وخطابي مفعم بالحماس والحنين، احتفالًا بذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وسط أجواء وطنية دافئة أعادت للذاكرة لحظات المجد والنضال.

الحفل الذي رعته السفارة اليمنية في ماليزيا، ونظّمه الاتحاد العام للطلبة اليمنيين بالتعاون مع الجالية، كان بمثابة تتويج لفعاليات الثورة اليمنية، حيث امتزج الخطاب الوطني بالفن الشعبي، وتنوّعت الفقرات بين النشيد الوطني، معرض الصور، عروض الأطفال، المسرحية الوطنية، الرقصات الفلكلورية، والسجال الشعري، وصولًا إلى فقرة السحب وعرض فيديوهات لآراء اليمنيين عن الثورة.

الحضور كان لافتًا، من أبناء الجالية اليمنية إلى رؤساء الجاليات العربية من سوريا وفلسطين والسودان، مرورًا بشخصيات يمنية بارزة، بينهم النائب محمد الصالحي، والمستشار حسين المصطفى، والدكتور أحمد الخضمي الذي شدّد في كلمته على أن الثورة ليست مجرد تاريخ، بل قيم حيّة يجب أن تُترجم إلى علم وعمل وبناء.

أما رئيس الجالية، المهندس مروان المبروك، فقد عبّر عن فخره بهذا التجمّع الذي يُعيد لليمنيين روح الوحدة والانتماء، مؤكدًا أن الثورة لا تزال تنبض في قلوب الأحرار.

وفي افتتاح الحفل، رحّب رئيس الاتحاد الدكتور أحمد باجبير بالحضور، داعيًا إلى التمسك بالتعليم كطريق للنهوض، ومواجهة الجهل والإقصاء، ومشيدًا بدور كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية التي جمعت اليمنيين على حب الوطن.

هكذا، تحوّل الحفل إلى مساحة من الفرح والاعتزاز، حيث اختلط صوت القصيدة بنغم الرقص الشعبي، وتلاقى اليمنيون على أرض الغربة ليقولوا بصوت واحد: الثورة مستمرة... والوطن في القلب , كما تحولت الفعالية إلى ساحة من الأجواء الوطنية التي جسدت روح الثورة والوحدة والانتماء لليمن.

