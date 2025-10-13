اتحاد حضرموت يُحلّق بالذهب ويُسقط وحدة تريم في نهائي جماهيري صاخب

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 215

في ليلة كروية لا تُنسى، تُوّج نادي اتحاد حضرموت بطلاً للبطولة التنشيطية لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على نادي وحدة تريم بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون، وسط حضور جماهيري تجاوز 30 ألف متفرج.

وجاء هدف اللقاء الوحيد ليمنح الاتحاد الكأس الغالية، ويكتب نهاية مثالية لمشوار البطولة التي شارك فيها 13 نادياً من مختلف أنحاء محافظة حضرموت، بتنظيم من فرع اتحاد كرة القدم، وإشراف مباشر من مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مميز بقيادة الحكم الدولي محمد باصالح، بمساعدة كل من مازن مرجان وعبدالله حمدون، فيما تولى أنور باحارثة مهام الحكم الرابع، وراقب المباراة إداريًا صلاح باوزير، وتحكيميًا سالم سعد مبروك، إلى جانب مراقب الفرع شكري بازهير.

وعقب صافرة النهاية، جرت مراسم التتويج بحضور رسمي تقدّمه مدير مديرية سيئون خالد بلفاس، ومدير مديرية تريم عبدالكريم بابطاط، ومدير مكتب الشباب والرياضة الدكتور مجدي بن طليب، ورئيس فرع الاتحاد سعيد بايمين، وعدد من الشخصيات الرياضية، حيث تم تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لنادي الاتحاد، بينما نال نادي الوحدة الميداليات الفضية.

بهذا التتويج، يضيف اتحاد حضرموت إنجازًا جديدًا إلى سجله، ويؤكد حضوره القوي في الساحة الرياضية المحلية، وسط آمال بأن تكون هذه البطولة انطلاقة لموسم كروي أكثر تنافسًا وتألقًا في حضرموت.