6 فوائد صحية للمشي حافي القدمين

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 250

قد يبدو المشي حافي القدمين عادةً غريبة أو غير مريحة للبعض، إلا أن الدراسات الحديثة تُشير إلى أنه من أكثر الممارسات الطبيعية التي تُساهم في تحسين الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، خاصة إذا تمت بانتظام على الأسطح الآمنة مثل العشب أو الرمل.

وفي هذا السياق، يستعرض «الكونسلتو» أبرز الفوائد الصحية للمشي حافي القدمين، وفقًا لما جاء في موقع "Verywell Health".

فوائد صحية للمشي حافي القدمين

1- استعادة نمط المشي الطبيعي يساعد المشي حافي القدمين على تصحيح طريقة الحركة، إذ يؤدي ارتداء الأحذية المبطنة بشكل مفرط إلى تغيير نمط ملامسة القدم للأرض.

تشير الدراسات إلى أن المشي بدون حذاء يُعيد توزيع الضغط على منتصف القدم وأصابعها بدلًا من الكعب، مما يُقلل من الصدمات التي يتعرض لها المفصل في كل خطوة ويُساعد على المشي بخفة واتزان أكبر.

2- تقوية عضلات القدم والساق خلع الحذاء والمشي بشكل طبيعي يُنشّط العضلات الصغيرة في القدمين والساقين، ما يُساهم في تقويتها وتحسين قدرتها على دعم الجسم.

وقد تبيّن أن الأشخاص الذين يمارسون المشي أو الجري حفاة يتمتعون بعضلات ساق أقوى مقارنةً بمن يعتمدون على الأحذية الثقيلة أو الضيقة.

3- تحسين ميكانيكا القدم وحركة كحل لأشخاص الذين يتجنبون ارتداء الأحذية باستمرار عادةً ما تكون أقدامهم أوسع وأقواسهم أكثر توازنًا، كما يقل لديهم خطر تشوه الأصابع أو انحراف إبهام القدم.كما أن هذه الممارسة تُساعد الأطفال على نمو طبيعي للقدمين وتعزيز مرونة الكاحل وحركته. قد يهمك: المشي حافيًا يقوي عظام طفلك.. كيف ذلك؟

4- تعزيز التوازن ووضعية الجسم يُساهم المشي حافي القدمين في تحسين التوازن، خصوصًا لدى كبار السن، حيث يساعد على تقوية العضلات المسؤولة عن الثبات أثناء الحركة.

كما يُعيد للجسم وضعه الطبيعي من خلال تنشيط المفاصل والأربطة الدقيقة في القدم، ما يُحسّن من استقامة الظهر ووضعية الوقوف والمشي.

5- تخفيف التوتر وتحسين المزاجملامسة القدمين لسطح الأرض تُحفّز ما يُعرف بـ«التأريض» أو Grounding، وهي ممارسة تُساعد الجسم على التخلص من الطاقة السلبية الزائدة وتقليل إفراز هرمونات التوتر.

وقد أظهرت دراسات أن التأريض يُساهم في تحسين جودة النوم، تقليل الألم العضلي، وتعزيز الشعور بالراحة الذهنية بعد فترات طويلة من الضغط العصبي.

6- دعم الصحة النفسيةيُعد المشي حافي القدمين وسيلة طبيعية للتواصل مع الطبيعة، مما ينعكس إيجابًا على الحالة النفسية والمزاج العام.وأشارت الأبحاث إلى أن قضاء وقت في الهواء الطلق بدون أحذية يُقلل من مشاعر القلق والاكتئاب، ويُحسّن التركيز والإدراك لدى المراهقين والبالغين على حد سواء.