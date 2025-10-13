6 فوائد صحية للمشي حافي القدمين راحة طبيعية من الألم: زيوت عطرية فعالة لعلاج الصداع الأمامي دون أدوية شرم الشيخ تحتضن قمة دولية لإنهاء الحرب على غزة برئاسة مشتركة من أردوغان وترمب والسيسي الفاشر تشتعل مجدداً... الجيش السوداني يصد أعنف هجوم ونداءات استغاثة لإنقاذ المدنيين من الجوع أول دولة عربية وإسرائيل تعلنان عن جائزة لترامب بدء إطلاق سراح 1716 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر لنقلهم إلى غزة إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين المانيا: اليمن بحاجة إلى حكومة موحدة والمجتمع الدولي ينتظر شريكاً قويا وعلى الحوثيين تحديد موقعهم من السلام ولا حلّ في اليمن دون السعودية باحثون يمنيون يطرحون خارطة طريق سياسية لبناء الدولة المدنية واستعادة القرار الوطني ويؤكدون بأنه لا خلاص لليمن إلا بالعلم وإنهاء العسكرة.. عاجل الانهيار الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين يتسع بتوحش: أب يقتل ثلاثة من أطفاله ويصيب الرابعة
يعاني كثير من الأشخاص، خصوصًا فئة الشباب، من الصداع الأمامي الذي يُعد من أكثر أنواع الصداع شيوعًا، ويتسبب في شعور بالإزعاج والتوتر وصعوبة التركيز.
ورغم فعالية الأدوية الطبية في التخفيف من حدته، فإن الزيوت الطبيعية تبرز كخيار آمن وفعّال لتسكين الألم واستعادة النشاط بطريقة طبيعية.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة ولاء حسني، استشاري التغذية العلاجية، أن بعض الزيوت يمكن أن تساهم في تهدئة الصداع الأمامي عند تدليك منطقة الجبهة بها من مرة إلى ثلاث مرات يوميًا، وأبرزها:
1. زيت النعناع يعمل على تنشيط الدورة الدموية واسترخاء العضلات بفضل احتوائه على المنثول، ويمكن استخدامه بالتدليك أو الاستنشاق لتخفيف الألم سريعًا.
2. زيت إكليل الجبل (الروزماري) يمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد التدليك الموضعي به على تحسين تدفق الدم وتقليل تهيج أنسجة الرأس.
3. زيت الكافور يساعد في تهدئة الأعصاب وتخفيف ضغط الجيوب الأنفية، سواء عبر الكمادات أو الاستنشاق، مما يخفف الصداع المرتبط بالاحتقان.
4. زيت اللافندر من الزيوت العطرية الشهيرة في مكافحة التوتر والقلق، حيث يمنح شعورًا بالاسترخاء ويقلل الصداع الناتج عن الضغوط النفسية عند تدليك مقدمة الرأس به.
5. زيت البابونج يساعد على استرخاء الأعصاب وتحسين جودة النوم، ويفضَّل استخدامه قبل النوم لتخفيف الصداع والأرق معًا. وأكدت الدكتورة ولاء أن هذه الزيوت لا تغني عن العلاج الطبي عند استمرار الألم، لكنها تعد وسيلة طبيعية فعالة وآمنة لتقليل الصداع وتعزيز الشعور بالراحة.