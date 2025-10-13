الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الاثنين، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

مشاركة شرم الشيخ تحتضن قمة دولية لإنهاء الحرب على غزة برئاسة مشتركة من أردوغان وترمب والسيسي استعدادات في شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر قبل القمة الدولية بشأن غزة / AP منذ 7 دقائق وتُعقد القمة بعد ظهر اليوم لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن المقرر أن يُلقي الرئيس أردوغان كلمة خلال القمة بجانب زعماء الدول، كما سيُجري مشاورات مع عدد من القادة المشاركين حول تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم جهود التهدئة.

وتهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وتشهد مشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المصرية، يشارك في القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما سيشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، ونائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم.

كما يحضر عدد من رؤساء الوزراء، بينهم رئيس وزراء كل من الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والعراق محمد شياع السوداني، وبريطانيا كير ستارمر، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وإيطاليا جورجيا ميلوني، وباكستان محمد شهباز شريف، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وكندا مارك كارني، والنرويج يوناس غار ستوره.

ويحضر القمة أيضاً وزراء خارجية كل من سلطنة عمان بدر البوسعيدي، والهند سوبرامانيام جايشانكار، وسفير اليابان لدى مصر فوميو إيواي، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا