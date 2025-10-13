أول دولة عربية وإسرائيل تعلنان عن جائزة لترامب بدء إطلاق سراح 1716 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر لنقلهم إلى غزة إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين المانيا: اليمن بحاجة إلى حكومة موحدة والمجتمع الدولي ينتظر شريكاً قويا وعلى الحوثيين تحديد موقعهم من السلام ولا حلّ في اليمن دون السعودية باحثون يمنيون يطرحون خارطة طريق سياسية لبناء الدولة المدنية واستعادة القرار الوطني ويؤكدون بأنه لا خلاص لليمن إلا بالعلم وإنهاء العسكرة.. عاجل الانهيار الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين يتسع بتوحش: أب يقتل ثلاثة من أطفاله ويصيب الرابعة استقرار أسعار الصرف في اليمن (آخر تحديث) النرويج تقترب من كأس العالم بعد فوز ساحق على إسرائيل.. حلم المونديال يقترب الحرب الاقتصادية الأميركية الصينية: من التعرفة الجمركية إلى معركة المعادن النادرة وانعكاساتها على الإقليم واليمن العراق والإمارات تقتربان من التأهل لكأس العالم والحسم يوم الثلاثاء
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح نظيره الأمريكي دونالد ترامب "قلادة النيل" أعلى وسام فخري في مصر، فيما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نيته منحه أرفع وسام في إسرائيل.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي تقديرا لإسهامات ترامب البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في قطاع غزة.
على الصعيد الإسرائيلي، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ عن نيته منح الرئيس الأمريكي أعلى وسام مدني في إسرائيل، وذلك تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن بغزة والمساهمة في إنهاء الحرب.
وأشار هرتسوغ إلى أن ترامب لم يساعد فقط في إعادة المحتجزين إلى أوطانهم، بل ساهم في تأسيس مرحلة جديدة بالشرق الأوسط تقوم على التعاون والأمن.
ومن المقرر أن يتم منح الوسام الإسرائيلي خلال الأشهر القادمة، على أن يتم إبلاغ ترامب رسميا بهذا التكريم خلال زيارته الحالية لإسرائيل.
وتشهد المنطقة اليوم الاثنين عملية تبادل للرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحماس، ضمن المرحلة الأولى لخطة السلام الأمريكية