أول دولة عربية وإسرائيل تعلنان عن جائزة لترامب

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح نظيره الأمريكي دونالد ترامب "قلادة النيل" أعلى وسام فخري في مصر، فيما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نيته منحه أرفع وسام في إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي تقديرا لإسهامات ترامب البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في قطاع غزة.

على الصعيد الإسرائيلي، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ عن نيته منح الرئيس الأمريكي أعلى وسام مدني في إسرائيل، وذلك تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن بغزة والمساهمة في إنهاء الحرب.

وأشار هرتسوغ إلى أن ترامب لم يساعد فقط في إعادة المحتجزين إلى أوطانهم، بل ساهم في تأسيس مرحلة جديدة بالشرق الأوسط تقوم على التعاون والأمن.

ومن المقرر أن يتم منح الوسام الإسرائيلي خلال الأشهر القادمة، على أن يتم إبلاغ ترامب رسميا بهذا التكريم خلال زيارته الحالية لإسرائيل.

وتشهد المنطقة اليوم الاثنين عملية تبادل للرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحماس، ضمن المرحلة الأولى لخطة السلام الأمريكية