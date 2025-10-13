بدء إطلاق سراح 1716 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر لنقلهم إلى غزة

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

بدأت منذ قليل، عملية إطلاق سراح 1716 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر لنقلهم إلى غزة، وذلك حسبما أفادت قناة العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، عن نشر أسماء 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء تقرر الإفراج عنهم فى إطار ما سمّته "صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".

وأوضحت الكتائب في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل، الذي يجري بوساطة دولية وبإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى أن عملية الإفراج ستتم وفق ترتيبات ميدانية وأمنية متفق عليها.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من بدء التنسيق بين حماس والصليب الأحمر، وتحرك سيارات المنظمة الدولية داخل قطاع غزة للاستعداد لاستلام أولى دفعات المحتجزين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ببدء التنسيق الميدانى بين حركة حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر، استعدادًا لإطلاق أولى دفعات المحتجزين الإسرائيليين ضمن اتفاق التبادل الجاري تنفيذه فى قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيارات تابعة للصليب الأحمر بدأت بالتحرك داخل القطاع متجهة نحو نقطة التجمع المخصصة لاستلام المحتجزين، تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلى عبر المسارات المتفق عليها.

وأوضحت أن العملية تتم تحت إشراف مباشر من فرق الصليب الأحمر وبالتنسيق مع الوسطاء الدوليين، لضمان تنفيذ عملية التسليم وفق الإجراءات الإنسانية والأمنية المعتمدة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ستجري على ثلاث مراحل متتالية، وذلك عند نقاط محددة داخل قطاع غزة، وفقًا للتنسيق القائم بين الأطراف المعنية بتنفيذ اتفاق التبادل.

وأوضحت الهيئة أن كل مرحلة ستشمل نقل مجموعة من المحتجزين إلى نقاط تسليم متفق عليها، حيث يتم تسليمهم إلى ممثلين عن الجهات الدولية والوساطة قبل نقلهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضافت التقارير أن السلطات الإسرائيلية استكملت ترتيباتها اللوجستية والأمنية لضمان تنفيذ العملية بسلاسة