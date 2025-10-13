إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين

الإثنين 13 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تنص الخطة التي وضعها ترمب لوقف الحرب على الإفراج عن الرهائن الـ48 المتبقين في غزة من أصل 251 خطفوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وبينهم 20 تعتقد إسرائيل أنهم لا يزالون على قيد الحياة، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في عام 2014.

بدأت، صباح اليوم الإثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن في قطاع غزة، وأعلن الصليب الأحمر بدء إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين.

وأعلن مسؤول مشارك في عملية إطلاق الرهائن تسليم 7 رهائن إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولفت إلى أنه تم نقل أول مجموعة من الرهائن الإسرائيليين من "كتائب القسام" إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن تغييرات طفيفة على قائمة الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، صباح اليوم، بحسب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت "القناة 12" أن حكومة بنيامين نتنياهو أجرت مشاورات هاتفية بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأضافت أن إجمالي الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل أصبح 1718 بدلاً من 1722.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري إسرائيلي، إنه من غير المتوقّع أن تُعاد إلى إسرائيل، الإثنين، كل جثامين الرهائن المحتجزة في غزة. وأضاف المسؤول خلال إحاطة صحافية ليل الأحد "للأسف، نتوقع ألا تُعاد كل جثامين الرهائن المتوفين".

وكانت شوش بيدروسيان، المتحدثة باسم مكتب نتنياهو، قالت في وقت سابق إنه سيتم إنشاء "هيئة دولية" لتحديد مواقع رفات الأسرى الذين لن تعاد جثامينهم في إطار عملية التبادل الإثنين