الانهيار الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين يتسع بتوحش: أب يقتل ثلاثة من أطفاله ويصيب الرابعة

استفاقت محافظة ريمة، غرب اليمن، صباح اليوم الأحد، على جريمة أسرية هزّت وجدان السكان، بعدما أقدم مواطن على إطلاق النار على أطفاله الأربعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة الرابعة بجروح خطيرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الجاني يُدعى علي قاسم أحمد الثومي، من أبناء عزلة الجون بمديرية مزهر، وقد أطلق النار على أطفاله داخل منزله، ما أدى إلى مقتل فارس ويوسف ورجاء، فيما نُقلت ابنته منى إلى المستشفى وهي في حالة حرجة. ولم تُعرف بعد دوافع الجريمة، وسط حالة من الذهول والغضب الشعبي.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متصاعدة من الجرائم الأسرية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حيث تشير تقارير حقوقية إلى تسجيل 123 جريمة قتل و46 إصابة بين الأقارب خلال النصف الأول من العام الجاري فقط. وتُظهر البيانات أن معظم هذه الجرائم ارتُكبت على يد عناصر حوثية أو أشخاص تأثروا بأفكار الجماعة العنيفة، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتدهور الأوضاع النفسية والمعيشية للسكان.

وتثير هذه الجرائم تساؤلات مقلقة حول الانهيار الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تغيب الرقابة القانونية، وتنتشر ثقافة العنف، وتُهمّش آليات الحماية الأسرية، ما يجعل الأطفال والنساء في مقدمة الضحايا.