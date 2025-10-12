آخر الاخبار

استقرار أسعار الصرف في اليمن (آخر تحديث)

الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 311

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاحد بتاريخ 12/10/2025:

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار             1615

بيع الدولار                 1630

شراء السعودي             425

بيع السعودي                428

أسعار الصرف في صنعاء 

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                    536

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي           140.30

