استقرار أسعار الصرف في اليمن (آخر تحديث)

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاحد بتاريخ 12/10/2025:
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1615
بيع الدولار 1630
شراء السعودي 425
بيع السعودي 428
أسعار الصرف في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30