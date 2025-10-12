الانهيار الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين يتسع بتوحش: أب يقتل ثلاثة من أطفاله ويصيب الرابعة استقرار أسعار الصرف في اليمن (آخر تحديث) النرويج تقترب من كأس العالم بعد فوز ساحق على إسرائيل.. حلم المونديال يقترب الحرب الاقتصادية الأميركية الصينية: من التعرفة الجمركية إلى معركة المعادن النادرة وانعكاساتها على الإقليم واليمن العراق والإمارات تقتربان من التأهل لكأس العالم والحسم يوم الثلاثاء دولتان خليجيتان تنجحان في إقناع أفغانستان بوقف عملياتها العسكرية الانتقامية ضد باكستان مئات الآلاف يغرقون شوارع لندن تضامنا مع فلسطين وزارة الداخلية تدشن نظام جديد للقيادة والسيطرة في المحافظات المحررة قرارات تكليف لعدد من القضاة في عدن وحضرموت الإعلام المصري يكشف سبب الحادث المروري الذي أودى بحياة دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ
أهدر القائد إرلينغ هالاند ركلة جزاء مبكرة لكنه أحرز ثلاثية ليقود النرويج للفوز 5-صفر على إسرائيل، اليوم السبت، ليقرب منتخب بلاده من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1998.
وحققت النرويج بذلك انتصارها السادس من ست مباريات في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية، مع فارق 26 هدفا قبل مباراتيها أمام إستونيا وإيطاليا المتأخرتين عنها بفارق تسع نقاط، لكنهما لعبا مباراتين أقل.
ورغم إهداره ركلة جزاء نفذها مرتين في وقت مبكر، وجد هالاند إيقاعه مسجلا هدفا في الشوط الأول وهدفين بعد نهاية الاستراحة، ليحرز هدفه الدولي رقم 50، منهيا الليلة برصيد مذهل قدره 51 هدفا في 46 مباراة فقط.
وأضافت إسرائيل إلى معاناتها هدفين في مرماها في الشوط الأول، عن طريق عنان خلايلة وعيدان نحمياس، لتكمل خماسية النرويج في المباراة.