النرويج تقترب من كأس العالم بعد فوز ساحق على إسرائيل.. حلم المونديال يقترب

الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 238

أهدر القائد إرلينغ هالاند ركلة جزاء مبكرة لكنه أحرز ثلاثية ليقود النرويج للفوز 5-صفر على إسرائيل، اليوم السبت، ليقرب منتخب بلاده من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1998.

وحققت النرويج بذلك انتصارها السادس من ست مباريات في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية، مع فارق 26 هدفا قبل مباراتيها أمام إستونيا وإيطاليا المتأخرتين عنها بفارق تسع نقاط، لكنهما لعبا مباراتين أقل.

ورغم إهداره ركلة جزاء نفذها مرتين في وقت مبكر، وجد هالاند إيقاعه مسجلا هدفا في الشوط الأول وهدفين بعد نهاية الاستراحة، ليحرز هدفه الدولي رقم 50، منهيا الليلة برصيد مذهل قدره 51 هدفا في 46 مباراة فقط.

وأضافت إسرائيل إلى معاناتها هدفين في مرماها في الشوط الأول، عن طريق عنان خلايلة وعيدان نحمياس، لتكمل خماسية النرويج في المباراة.