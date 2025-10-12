الانهيار الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين يتسع بتوحش: أب يقتل ثلاثة من أطفاله ويصيب الرابعة استقرار أسعار الصرف في اليمن (آخر تحديث) النرويج تقترب من كأس العالم بعد فوز ساحق على إسرائيل.. حلم المونديال يقترب الحرب الاقتصادية الأميركية الصينية: من التعرفة الجمركية إلى معركة المعادن النادرة وانعكاساتها على الإقليم واليمن العراق والإمارات تقتربان من التأهل لكأس العالم والحسم يوم الثلاثاء دولتان خليجيتان تنجحان في إقناع أفغانستان بوقف عملياتها العسكرية الانتقامية ضد باكستان مئات الآلاف يغرقون شوارع لندن تضامنا مع فلسطين وزارة الداخلية تدشن نظام جديد للقيادة والسيطرة في المحافظات المحررة قرارات تكليف لعدد من القضاة في عدن وحضرموت الإعلام المصري يكشف سبب الحادث المروري الذي أودى بحياة دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ
فاز المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة، زيدان إقبال، في الدقيقة 77، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف عن نظيره السعودي المتصدر بالرصيد نفسه من النقاط.
وستحسم هوية المنتخب المتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، عندما يلتقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة والحاسمة من منافسات المجموعة.
وفي وقت سابق امس، فاز المنتخب الإماراتي على نظيره العماني 2-1، ليعزز حظوظه في التأهل الى مونديال 2026، وسيواجه منتخب قطر، يوم الثلاثاء المقبل لحسم بطاقة التأهل، أما عمان فودعت المنافسة.