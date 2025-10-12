العراق والإمارات تقتربان من التأهل لكأس العالم والحسم يوم الثلاثاء

الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

فاز المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، زيدان إقبال، في الدقيقة 77، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف عن نظيره السعودي المتصدر بالرصيد نفسه من النقاط.

وستحسم هوية المنتخب المتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، عندما يلتقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة والحاسمة من منافسات المجموعة.

وفي وقت سابق امس، فاز المنتخب الإماراتي على نظيره العماني 2-1، ليعزز حظوظه في التأهل الى مونديال 2026، وسيواجه منتخب قطر، يوم الثلاثاء المقبل لحسم بطاقة التأهل، أما عمان فودعت المنافسة.