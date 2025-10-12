وزارة الداخلية تدشن نظام جديد للقيادة والسيطرة في المحافظات المحررة

الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 390

دشّن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ومعه مدير عام شرطة ساحل حضرموت، نظام الاتصال والتواصل الداخلي لوزارة الداخلية بين إدارات القيادة والسيطرة في المحافظات المحررة، والذي يعمل عبر خطوط ساخنة ضمن شبكة داخلية مؤمنة وحديثة، تهدف إلى ربط الإدارات والفروع بالإدارة العامة للقيادة والسيطرة.

ويُسهم النظام الجديد في تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات بين الوحدات الأمنية، وتحقيق سرعة في الاستجابة وكفاءة عالية في الأداء، بما يعزز من فاعلية العمل الأمني ويرتقي بمستوى التنسيق بين مختلف الإدارات والوحدات.

في السياق، اشاد وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، ودورها الفاعل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

واكد وزير الداخلية خلال ترؤوسه، اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، لقاءاً أمنياً بقيادات شرطة ساحل حضرموت، أن محافظة حضرموت شكّلت نموذجاً في الثبات والاستقرار خلال المرحلة الماضية، بفضل تميز قياداتها وأبنائها، وما قدّموه من تضحيات إلى جانب القوات المسلحة، ممثلةً بالنخبة الحضرمية، وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار وزير الداخلية، الى أن حضرموت تمثل ركيزة أساسية في منظومة الدولة..مشدداً على أهمية استمرار التنسيق الأمني، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

كما شدد على ضرورة مواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بما يعزز من كفاءة الأجهزة الأمنية ويُسهم في تحسين الخدمات للمواطنين.

من جانبه، اكد مدير عام شرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، أن هذا اللقاء يمثل دعماً معنوياً كبيراً لمنتسبي الأجهزة الأمنية، وتحفيزاً لهم على مواصلة العمل بحسٍّ وطني عالٍ ومسؤولية تجاه أمن واستقرار المحافظة.