الانهيار الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين يتسع بتوحش: أب يقتل ثلاثة من أطفاله ويصيب الرابعة استقرار أسعار الصرف في اليمن (آخر تحديث) النرويج تقترب من كأس العالم بعد فوز ساحق على إسرائيل.. حلم المونديال يقترب الحرب الاقتصادية الأميركية الصينية: من التعرفة الجمركية إلى معركة المعادن النادرة وانعكاساتها على الإقليم واليمن العراق والإمارات تقتربان من التأهل لكأس العالم والحسم يوم الثلاثاء دولتان خليجيتان تنجحان في إقناع أفغانستان بوقف عملياتها العسكرية الانتقامية ضد باكستان مئات الآلاف يغرقون شوارع لندن تضامنا مع فلسطين وزارة الداخلية تدشن نظام جديد للقيادة والسيطرة في المحافظات المحررة قرارات تكليف لعدد من القضاة في عدن وحضرموت الإعلام المصري يكشف سبب الحادث المروري الذي أودى بحياة دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ
دشّن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ومعه مدير عام شرطة ساحل حضرموت، نظام الاتصال والتواصل الداخلي لوزارة الداخلية بين إدارات القيادة والسيطرة في المحافظات المحررة، والذي يعمل عبر خطوط ساخنة ضمن شبكة داخلية مؤمنة وحديثة، تهدف إلى ربط الإدارات والفروع بالإدارة العامة للقيادة والسيطرة.
ويُسهم النظام الجديد في تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات بين الوحدات الأمنية، وتحقيق سرعة في الاستجابة وكفاءة عالية في الأداء، بما يعزز من فاعلية العمل الأمني ويرتقي بمستوى التنسيق بين مختلف الإدارات والوحدات.
في السياق، اشاد وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، ودورها الفاعل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.
واكد وزير الداخلية خلال ترؤوسه، اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، لقاءاً أمنياً بقيادات شرطة ساحل حضرموت، أن محافظة حضرموت شكّلت نموذجاً في الثبات والاستقرار خلال المرحلة الماضية، بفضل تميز قياداتها وأبنائها، وما قدّموه من تضحيات إلى جانب القوات المسلحة، ممثلةً بالنخبة الحضرمية، وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار وزير الداخلية، الى أن حضرموت تمثل ركيزة أساسية في منظومة الدولة..مشدداً على أهمية استمرار التنسيق الأمني، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
كما شدد على ضرورة مواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بما يعزز من كفاءة الأجهزة الأمنية ويُسهم في تحسين الخدمات للمواطنين.
من جانبه، اكد مدير عام شرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، أن هذا اللقاء يمثل دعماً معنوياً كبيراً لمنتسبي الأجهزة الأمنية، وتحفيزاً لهم على مواصلة العمل بحسٍّ وطني عالٍ ومسؤولية تجاه أمن واستقرار المحافظة.