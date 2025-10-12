قرارات تكليف لعدد من القضاة في عدن وحضرموت

الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.

ووفق وكالة سبأ، أقر المجلس، تكليف القاضي أميمة سعيد عبدالله عريشي، للقيام بمهام رئيس الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف عدن، وتكليف القاضي دنيا زاد قائد محمد توكل، للقيام بمهام رئيس الشعبة الشخصية الثانية بمحكمة استئناف عدن، ونقل القاضي رواء عبدالله مجاهد عبدالله، للعمل عضواً في الشعبة الشخصية الثانية بمحكمة استئناف عدن، ونقل القاضي يوسف محمد عبيد محمد، للعمل قاضياً في المحكمة الجزائية المتخصصة محافظة عدن.

كما أقر المجلس، نقل القاضي سالم أبوبكر سالم الهدار، للعمل عضواً احتياطياً في الشعبة التجارية بمحافظة حضرموت، ونقل القاضي سالم محمد سالم العماري، عضواً احتياطياً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وندب القاضي رأفت عمر عبيد باشامخة، للعمل رئيساً لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.

واستعرض المجلس، عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق.