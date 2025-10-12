مئات الآلاف يغرقون شوارع لندن تضامنا مع فلسطين الداخلية تدشن نظام الإتصال والتواصل للقيادة والسيطرة في المحافظات المحررة قرارات تكليف لعدد من القضاة في عدن وحضرموت الإعلام المصري يكشف سبب الحادث المروري الذي أودى بحياة دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ الحوثيون يوقفون هجماتهم على إسرائيل والسفن بالبحر الأحمر.. هل يبحثون عن عدو جديد؟ النائب عشال يكشف: صفقات فساد كارثية في النفط والغاز واليمن تدار بعقلية السماسرة لا الدولة قمة ''شرم الشيخ للسلام'' تنطلق غداً في مصر بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة تعثّر عربي في سباق البحار: 4 دول تواجه عوائق في التنقيب عن النفط والغاز رغم الثروات الضخمة اليمن على صفيح ساخن: تحركات حوثية غامضة تُنذر بتصعيد جديد في تعزيزات عسكرية وتجنيد آلاف المقاتلين سقوط ورقة التوت الغزاوية: الحوثي يبحث عن صراع جديد لـ تأميم غضب الرواتب والمجاعة
لقي ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين المفاوضين مصرعهم، أمس السبت إثر حادث سير في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم، أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة أثناء سير السيارة، مؤكدة أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقا مصريا.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن اثنين من المصابين القطريين في حالة غير مستقرة، وحالة واحدة مستقرة بين المصابين.
وقالت السفارة القطرية لدى القاهرة في منشور على موقع إكس اليوم الأحد إن ثلاثة من العاملين في الديوان الأميري لقوا حتفهم في حادث سيارة قرب مدينة شرم الشيخ في مصر.
وعبرت السفارة في منشورها "عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ".
وقالت السفارة إن اثنين آخرين أصيبا ويتلقان الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان لرويترز إن سيارة كانت تقل دبلوماسيين قطريين انقلبت في منحنى على الطريق على بعد 50 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ.