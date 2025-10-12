الإعلام المصري يكشف سبب الحادث المروري الذي أودى بحياة دبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ

الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 263

لقي ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين المفاوضين مصرعهم، أمس السبت إثر حادث سير في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم، أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة أثناء سير السيارة، مؤكدة أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقا مصريا.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن اثنين من المصابين القطريين في حالة غير مستقرة، وحالة واحدة مستقرة بين المصابين.

وقالت السفارة القطرية لدى القاهرة في منشور على موقع إكس اليوم الأحد إن ثلاثة من العاملين في الديوان الأميري لقوا حتفهم في حادث سيارة قرب مدينة شرم الشيخ في مصر.

وعبرت السفارة في منشورها "عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ".

وقالت السفارة إن اثنين آخرين أصيبا ويتلقان الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان لرويترز إن سيارة كانت تقل دبلوماسيين قطريين انقلبت في منحنى على الطريق على بعد 50 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ.