الحوثيون يوقفون هجماتهم على إسرائيل والسفن بالبحر الأحمر.. هل يبحثون عن عدو جديد؟

علق الحوثيون هجماتهم على إسرائيل والسفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن، تزامنا مع اعلان وقف الحرب على غزة.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلاً عن مصدر في جماعة الحوثي، أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أصدر توجيهات بوقف الهجمات على إسرائيل والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما دامت إسرائيل تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن "جميع العمليات ضد العدو الإسرائيلي والسفن المرتبطة به تم تعليقها"، مشيراً إلى أن الخطوات المقبلة للجماعة ستتحدد بناءً على مدى التزام إسرائيل بالاتفاق.

ويبحث الحوثيون عن عدو جديد، مع كل اتفاقات سلام إقليمية، وذلك حتى يتنصلون عن أي حقوق ومطالب شعبية مشروعة في مناطق سيطرتهم وفي مقدمة ذلك المرتبات، بحجة إنهم يواجهون ما يسمونه في كل مرة بالعدوان.