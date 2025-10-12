الحوثيون يوقفون هجماتهم على إسرائيل والسفن بالبحر الأحمر.. هل يبحثون عن عدو جديد؟ النائب عشال يكشف: صفقات فساد كارثية في النفط والغاز واليمن تدار بعقلية السماسرة لا الدولة قمة ''شرم الشيخ للسلام'' تنطلق غداً في مصر بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة تعثّر عربي في سباق البحار: 4 دول تواجه عوائق في التنقيب عن النفط والغاز رغم الثروات الضخمة اليمن على صفيح ساخن: تحركات حوثية غامضة تُنذر بتصعيد جديد في تعزيزات عسكرية وتجنيد آلاف المقاتلين سقوط ورقة التوت الغزاوية: الحوثي يبحث عن صراع جديد لـ تأميم غضب الرواتب والمجاعة إعلام مصري يكشف سبب حادث الوفد القطري في شرم الشيخ برلين تحذر الحوثيين و الاختبار الأخير... فإما طريق السلام أو السقوط في العزلة حساسية الارتكاريا: أعراضها وأسبابها وعلاجها الكشف عن قضية تجسس صينية جديدة تهدد أمريكا وبريطانيا
علق الحوثيون هجماتهم على إسرائيل والسفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن، تزامنا مع اعلان وقف الحرب على غزة.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلاً عن مصدر في جماعة الحوثي، أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أصدر توجيهات بوقف الهجمات على إسرائيل والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما دامت إسرائيل تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن "جميع العمليات ضد العدو الإسرائيلي والسفن المرتبطة به تم تعليقها"، مشيراً إلى أن الخطوات المقبلة للجماعة ستتحدد بناءً على مدى التزام إسرائيل بالاتفاق.
ويبحث الحوثيون عن عدو جديد، مع كل اتفاقات سلام إقليمية، وذلك حتى يتنصلون عن أي حقوق ومطالب شعبية مشروعة في مناطق سيطرتهم وفي مقدمة ذلك المرتبات، بحجة إنهم يواجهون ما يسمونه في كل مرة بالعدوان.