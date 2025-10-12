قمة ''شرم الشيخ للسلام'' تنطلق غداً في مصر بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة تعثّر عربي في سباق البحار: 4 دول تواجه عوائق في التنقيب عن النفط والغاز رغم الثروات الضخمة اليمن على صفيح ساخن: تحركات حوثية غامضة تُنذر بتصعيد جديد في تعزيزات عسكرية وتجنيد آلاف المقاتلين سقوط ورقة التوت الغزاوية: الحوثي يبحث عن صراع جديد لـ تأميم غضب الرواتب والمجاعة إعلام مصري يكشف سبب حادث الوفد القطري في شرم الشيخ برلين تحذر الحوثيين و الاختبار الأخير... فإما طريق السلام أو السقوط في العزلة حساسية الارتكاريا: أعراضها وأسبابها وعلاجها الكشف عن قضية تجسس صينية جديدة تهدد أمريكا وبريطانيا أجهزة الأمن تفشل عملية تهريب لقطع أثرية ثمينة عبر مطار عدن الدولي العليمي يقرع جرس الإنذار: لا وقت للصراعات الصغيرة ويطالب المجلس الرئاسي بالمضي حتى ساعة الخلاص
تستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غدا الاثنين ، قمة دولية كبرى تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الأمن والتنمية المشتركة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه القمة تأتي في إطار الرؤية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه المتواصل إلى إنهاء النزاعات والصراعات الممتدة في العالم، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
ومن المتوقع أن تبحث القمة سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الدور الإقليمي للدول العربية في عملية السلام، إلى جانب وضع آليات عملية لضمان استقرار دائم في الشرق الأوسط.
وأكد البيان أن مصر تستضيف القمة في إطار دورها التاريخي كركيزة أساسية للسلام في المنطقة، وبهدف توحيد الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، وتهيئة المناخ لحلول سياسية عادلة وشاملة.