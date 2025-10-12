قمة ''شرم الشيخ للسلام'' تنطلق غداً في مصر بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة

الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غدا الاثنين ، قمة دولية كبرى تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الأمن والتنمية المشتركة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه القمة تأتي في إطار الرؤية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه المتواصل إلى إنهاء النزاعات والصراعات الممتدة في العالم، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

ومن المتوقع أن تبحث القمة سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الدور الإقليمي للدول العربية في عملية السلام، إلى جانب وضع آليات عملية لضمان استقرار دائم في الشرق الأوسط.

وأكد البيان أن مصر تستضيف القمة في إطار دورها التاريخي كركيزة أساسية للسلام في المنطقة، وبهدف توحيد الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، وتهيئة المناخ لحلول سياسية عادلة وشاملة.