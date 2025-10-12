اليمن على صفيح ساخن: تحركات حوثية غامضة تُنذر بتصعيد جديد في تعزيزات عسكرية وتجنيد آلاف المقاتلين

الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

كشفت مصادر عسكرية يمنية عن تحركات ميدانية متسارعة لجماعة الحوثي تتضمن إنشاء مواقع وتحصينات جديدة في المناطق الجبلية والساحلية المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب، وسط استنفار واسع وتسليح متطور.

وأفادت المصادر أن التحركات تأتي ضمن خطة تهدف لاستهداف الملاحة الدولية في حال تصاعد التوتر مع إيران، إلى جانب التحضير لهجمات محتملة على مواقع القوات الحكومية في الساحل الغربي.

كما أطلقت الجماعة حملة تجنيد وتدريب لأكثر من 10 آلاف مقاتل في محافظة الحديدة، استعدادًا لزجهم في جبهات القتال.

ويرى مراقبون أن الحوثيين يحاولون تصدير أزماتهم الداخلية وخلق معارك جديدة بعد انحسار ذريعة “نصرة غزة”، في مؤشر على تصعيد عسكري وشيك يعمّق حالة التوتر في اليمن والمنطقة.