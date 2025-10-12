اليمن على صفيح ساخن: تحركات حوثية غامضة تُنذر بتصعيد جديد في تعزيزات عسكرية وتجنيد آلاف المقاتلين سقوط ورقة التوت الغزاوية: الحوثي يبحث عن صراع جديد لـ تأميم غضب الرواتب والمجاعة إعلام مصري يكشف سبب حادث الوفد القطري في شرم الشيخ برلين تحذر الحوثيين و الاختبار الأخير... فإما طريق السلام أو السقوط في العزلة حساسية الارتكاريا: أعراضها وأسبابها وعلاجها الكشف عن قضية تجسس صينية جديدة تهدد أمريكا وبريطانيا أجهزة الأمن تفشل عملية تهريب لقطع أثرية ثمينة عبر مطار عدن الدولي العليمي يقرع جرس الإنذار: لا وقت للصراعات الصغيرة ويطالب المجلس الرئاسي بالمضي حتى ساعة الخلاص «لا إمام سوى العلم».. شعار مؤتمر الباحثين اليمنيين يعلن ثورة فكرية على الكهنوت ويضع العلم إمامًا لليمن الجديد.. الأبعاد والدلالات مجلس القيادة الرئاسي يعيد تفعيل الفريق القانوني لتعزيز النهج المؤسسي ومواجهة الانقلاب الحوثي
كشفت مصادر عسكرية يمنية عن تحركات ميدانية متسارعة لجماعة الحوثي تتضمن إنشاء مواقع وتحصينات جديدة في المناطق الجبلية والساحلية المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب، وسط استنفار واسع وتسليح متطور.
وأفادت المصادر أن التحركات تأتي ضمن خطة تهدف لاستهداف الملاحة الدولية في حال تصاعد التوتر مع إيران، إلى جانب التحضير لهجمات محتملة على مواقع القوات الحكومية في الساحل الغربي.
كما أطلقت الجماعة حملة تجنيد وتدريب لأكثر من 10 آلاف مقاتل في محافظة الحديدة، استعدادًا لزجهم في جبهات القتال.
ويرى مراقبون أن الحوثيين يحاولون تصدير أزماتهم الداخلية وخلق معارك جديدة بعد انحسار ذريعة “نصرة غزة”، في مؤشر على تصعيد عسكري وشيك يعمّق حالة التوتر في اليمن والمنطقة.