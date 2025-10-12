اليمن على صفيح ساخن: تحركات حوثية غامضة تُنذر بتصعيد جديد في تعزيزات عسكرية وتجنيد آلاف المقاتلين سقوط ورقة التوت الغزاوية: الحوثي يبحث عن صراع جديد لـ تأميم غضب الرواتب والمجاعة إعلام مصري يكشف سبب حادث الوفد القطري في شرم الشيخ برلين تحذر الحوثيين و الاختبار الأخير... فإما طريق السلام أو السقوط في العزلة حساسية الارتكاريا: أعراضها وأسبابها وعلاجها الكشف عن قضية تجسس صينية جديدة تهدد أمريكا وبريطانيا أجهزة الأمن تفشل عملية تهريب لقطع أثرية ثمينة عبر مطار عدن الدولي العليمي يقرع جرس الإنذار: لا وقت للصراعات الصغيرة ويطالب المجلس الرئاسي بالمضي حتى ساعة الخلاص «لا إمام سوى العلم».. شعار مؤتمر الباحثين اليمنيين يعلن ثورة فكرية على الكهنوت ويضع العلم إمامًا لليمن الجديد.. الأبعاد والدلالات مجلس القيادة الرئاسي يعيد تفعيل الفريق القانوني لتعزيز النهج المؤسسي ومواجهة الانقلاب الحوثي
كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل جديدة عن حادث السير المأساوي الذي أسفر عن مصرع 3 دبلوماسيين من وفد قطر الدبلوماسي المتجه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة المتعلقة بغزة.
وأوضحت "القاهرة الإخبارية" أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء سير المركبة، مشيرة إلى أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقا مصريا.
وأسفر الحادث المأساوي عن مصرع الدبلوماسيين القطريين: حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وكانوا يعملون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية القطرية، فيما أصيب الآخرون بجروح، وهم يتلقون العلاج في المستشفى.
وقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومترا، حيث انقلبت السيارة الرسمية التي كانت تقل الوفد، كما فتحت جهات التحقيق تحقيقا في الحادث.
وكان الوفد يرافق رئيس الوزراء القطري في مهمة دبلوماسية عاجلة، في إطار "قمة شرم الشيخ للسلام"، والتي ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة