حساسية الارتكاريا: أعراضها وأسبابها وعلاجها

يطلق على حساسية الارتكاريا العديد من الأسماء فقد تعرفها باسم الشرى أو حساسية خلية النحل، ولكنها في كل الأحوال حساسية جلدية تصيب الإنسان وتسبب له الإزعاج، تعرف على أسبابها وأعراضها وعلاجها وهل الارتكاريا معدية أم لا.

ما هي حساسية الارتكاريا؟ هي نوع من الحساسية الجلدية التي تحدث نتيجة رد فعل من الجسم على مسبب من مسببات الحساسية أو لسبب آخر غير معروف، والتي يمكن أن تظهر فجأة في أي منطقة من الجسم.

أعراض حساسية الارتكاريا عندما يتعرض جسمك لأي من مهيجات الحساسية لديك، يظهر ذلك على هيئة:

طفح جلدي على شكل تورمات تظهر في تجمعات أو تورمات متفرقة، ولها شكل دائري أو بيضاوي.

حكة الجلد مكان الطفح.

احمرار الجلد وتحوله للون أبيض إذا ضغطت في منتصفه.

يمكن أيضا أن تشعر بالحكة في اللسان والشفتين والحلق.

بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية وخاصة البنسلين والسلفا، والأسبرين وأيبوبروفين.

لدغة الحشرات.

التعرض لمحفزات مثل الضغط، الحرارة، البرودة، أشعة الشمس. التعرض لمادة اللاتكس. نقل الدم.

الإصابة بعدوى بكتيرية مثل بكتيريا البول والتهاب الحلق. الإصابة بعدوى فيروسية مثل الزكام، التهاب الكبد الفيروسي. وبر الحيوانات الأليفة. حبوب اللقاح.

بعض أنواع النباتات.

أسباب الارتكاريا النفسية بعض أنواع المشاكل النفسية قد ترتبط بظهور الأرتكاريا واستمرارها فيما يعرف بالارتكاريا المزمنة لدى بعض الأشخاص، والعوامل النفسية التي قد تؤدي لظهور هذه الحساسية تشمل الاكتئاب، واضطرابات القلق، والتوتر العصبي، تعمل هذه العوامل كمحفزات لظهور الارتكاريا وتطورها، لذلك قد تجد أن الأشخاص الذين يعانون من الأرتكاريا المزمنة يمرون بمشاكل حياتية تؤثر على حالتهم النفسية دائما فيظهر ذلك على هيئة حساسية مزمنة قد تستمر لفترة طويلة أو تظهر وتختفي حسب تحسن الحالة النفسية والمزاجية.

قد يكون هناك بعض المضاعفات التي قد تسببها هذا النوع من الحساسية مثل الحساسية المفرطة وهي حالة مهددة للحياة يجب معها التصرف وسرعة التوجه للطوارئ إذا ظهرت بعض الأعراض مثل:

تورم الحلق أو الوجه أو الفم.

ضيق التنفس أو صعوبة التنفس. خروج أزيز من الصدر عند التنفس.

الإغماء. هل حساسية الأرتكاريا معدية؟ الأرتكاريا في حد ذاتها ليست معدية، ولكن قد يكون سببها مرض معدي مثل العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية التي تسبب بعض الأمراض الزكام والتهاب الحلق، وهذه العدوى بالطبع معدية وتنتقل من شخص لآخر عن طريق العطس والسعال وقلة النظافة ومشاركة الأدوات الشخصية، وأكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالارتكاريا مع هذه العدوى هم:

الأطفال أصغر من 5 سنوات أو المسنين أكبر من 65 عاما. الحوامل. أصحاب المناعة الضعيفة.

أصحاب الأمراض التي تسبب ضعف المناعة.

تشخيص حساسية الأرتكاريا بعد فحص الأعراض التي ظهرت على الجلد، سيقوم الطبيب بسؤالك عن تعرضك للحساسية من قبل بسبب تناول بعض الأطعمة أو التعرض لبعض المواد أو الأدوية، ثم سيقوم بطلب عمل اختبار الحساسية على الجلد الذي سيوضح نوع مسبب الحساسية الذي تعاني منه، وقد يطلب أيضا اختبار دم أو اختبار بول للكشف عن وجود أي نوع من العدوى.

علاج حساسية الارتكاريا في معظم الأحيان قد لا يتطلب الأمر أي علاج إذا كانت الحساسية خفيفة أو غير محددة السبب، ويمكن اتباع بعض الطرق لتخفيف التورم والحكة مثل:

عدم الاستحمام بماء ساخن.

ارتداء ملابس فضفاضة لا تسبب تهيج الجلد.

الابتعاد عن الأطعمة أو المهيجات التي يمكن أن تزيد الحساسية.

تجنب حك أو فرك الطفح الجلدي.

تجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام واقي الشمس إذا لزم الأمر.

ابق في غرفة باردة نسبيا وتجنب التواجد في أماكن مرتفعة الحرارة.

استخدم صابون للبشرة الحساسة. تجنب التعرض للتوتر العصبي. قد يصف لك الطبيب أيضا بعض الأدوية مثل:

مضادات الهيستامين:

ديفينهيدرامين، سترزين. المضادات الحيوية إذا كان سبب الحساسية عدوى.

في حالة الحساسية المفرطة سيتم التدخل العاجل في الطوارئ لإعطاء المريض حقن الإبينفرين أو الستيرويد.

وأخيرا، حساسية الارتكاريا يمكن التعايش معها والوقاية من أعراضها المزعجة إذا عرفت ما يسبب لك تهيجها وإذا التزمت بتعليمات الطبيب، ونذكرك بضرورة استشارة الطبيب قبل محاولة التعامل معها بمفردك أو قبل تجربة أي أعشاب أو وصفات منزلية لتخفيف الأعراض