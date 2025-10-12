حساسية الارتكاريا: أعراضها وأسبابها وعلاجها الكشف عن قضية تجسس صينية جديدة تهدد أمريكا وبريطانيا أجهزة الأمن تفشل عملية تهريب لقطع أثرية ثمينة عبر مطار عدن الدولي العليمي يقرع جرس الإنذار: لا وقت للصراعات الصغيرة ويطالب المجلس الرئاسي بالمضي حتى ساعة الخلاص «لا إمام سوى العلم».. شعار مؤتمر الباحثين اليمنيين يعلن ثورة فكرية على الكهنوت ويضع العلم إمامًا لليمن الجديد.. الأبعاد والدلالات مجلس القيادة الرئاسي يعيد تفعيل الفريق القانوني لتعزيز النهج المؤسسي ومواجهة الانقلاب الحوثي مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني لضمان وحدة الصف واستعادة الدولة توكل كرمان:آن لليمن أن يستعيد قراره من الفساد والحرب.. ومؤتمر الباحثين خطوة لرسم مستقبل الجمهورية الجديدة باحث يمني ينال الدكتوراه من الهند بدراسة الصراع الثقافي في الرواية العربية رحيل مفاجئ للفنان اليمني علي عنبه
هددت الولايات المتحدة بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة، عقب إسقاط التهم الموجهة ضد بريطانيين في قضية تجسس مزعومة لصالح الصين، وفقاً لما ذكرته صحيفة التايمز نقلاً عن مصدر في الإدارة الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن «البيت الأبيض» حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن عدم مقاضاة جاسوسين صينيين مزعومين يُهدد بتقويض العلاقة الخاصة، وقد يُعرّض تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة للخطر