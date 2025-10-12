الكشف عن قضية تجسس صينية جديدة تهدد أمريكا وبريطانيا

الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

هددت الولايات المتحدة بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة، عقب إسقاط التهم الموجهة ضد بريطانيين في قضية تجسس مزعومة لصالح الصين، وفقاً لما ذكرته صحيفة التايمز نقلاً عن مصدر في الإدارة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن «البيت الأبيض» حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن عدم مقاضاة جاسوسين صينيين مزعومين يُهدد بتقويض العلاقة الخاصة، وقد يُعرّض تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة للخطر