أجهزة الأمن تفشل عملية تهريب لقطع أثرية ثمينة عبر مطار عدن الدولي

السبت 11 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أحبطت قوات الأمن في مطار عدن الدولي محاولة تهريب قطع أثرية ثمينة كانت بحوزة شخصين يعملان في شركة "لتوصيل الطرود العالمية"، أثناء محاولتهما تمريرها عبر الشحن الجوي.

وبحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه بهما هما (ن، س، ف، س) البالغ من العمر 31 عامًا، و(ح، م، ع، ش) البالغ 45 عامًا، وقد تم ضبطهما وبحوزتهما كرتون يحتوي على قطع أثرية مصنوعة من الفضة، يُعتقد أنها ذات قيمة تاريخية كبيرة.

السلطات الأمنية أكدت أن المتهمين أُودِعا رهن الإجراءات القانونية، في إطار جهود مستمرة لمكافحة تهريب الآثار ومنع الكسب غير المشروع، مشددة على أن حماية التراث اليمني مسؤولية وطنية لا هوادة فيها.

وتأتي هذه العملية في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الآثار اليمنية إلى الخارج، مستغلة حالة الحرب والانفلات في بعض المناطق، ما يجعل من يقظة الأجهزة الأمنية خط الدفاع الأخير أمام ضياع الذاكرة الوطنية.