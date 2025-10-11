أجهزة الأمن تفشل عملية تهريب لقطع أثرية ثمينة عبر مطار عدن الدولي العليمي يقرع جرس الإنذار: لا وقت للصراعات الصغيرة ويطالب المجلس الرئاسي بالمضي حتى ساعة الخلاص «لا إمام سوى العلم».. شعار مؤتمر الباحثين اليمنيين يعلن ثورة فكرية على الكهنوت ويضع العلم إمامًا لليمن الجديد.. الأبعاد والدلالات مجلس القيادة الرئاسي يعيد تفعيل الفريق القانوني لتعزيز النهج المؤسسي ومواجهة الانقلاب الحوثي مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني لضمان وحدة الصف واستعادة الدولة توكل كرمان:آن لليمن أن يستعيد قراره من الفساد والحرب.. ومؤتمر الباحثين خطوة لرسم مستقبل الجمهورية الجديدة باحث يمني ينال الدكتوراه من الهند بدراسة الصراع الثقافي في الرواية العربية رحيل مفاجئ للفنان اليمني علي عنبه أول مؤتمر يمني من نوعه في إسطنبول.. أكثر من 200 باحث وخبير يرسمون ملامح اليمن ويقدمون حلولا علمية وتنموية مستدامة مصادر تكشف تفاصيل وتعقيدات التفاوض حول الأسرى في غزة
أحبطت قوات الأمن في مطار عدن الدولي محاولة تهريب قطع أثرية ثمينة كانت بحوزة شخصين يعملان في شركة "لتوصيل الطرود العالمية"، أثناء محاولتهما تمريرها عبر الشحن الجوي.
وبحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه بهما هما (ن، س، ف، س) البالغ من العمر 31 عامًا، و(ح، م، ع، ش) البالغ 45 عامًا، وقد تم ضبطهما وبحوزتهما كرتون يحتوي على قطع أثرية مصنوعة من الفضة، يُعتقد أنها ذات قيمة تاريخية كبيرة.
السلطات الأمنية أكدت أن المتهمين أُودِعا رهن الإجراءات القانونية، في إطار جهود مستمرة لمكافحة تهريب الآثار ومنع الكسب غير المشروع، مشددة على أن حماية التراث اليمني مسؤولية وطنية لا هوادة فيها.
وتأتي هذه العملية في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الآثار اليمنية إلى الخارج، مستغلة حالة الحرب والانفلات في بعض المناطق، ما يجعل من يقظة الأجهزة الأمنية خط الدفاع الأخير أمام ضياع الذاكرة الوطنية.