مجلس القيادة الرئاسي يعيد تفعيل الفريق القانوني لتعزيز النهج المؤسسي ومواجهة الانقلاب الحوثي

أكد اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن تفعيل الفريق القانوني المكلف بمراجعة القرارات الرئاسية يجسد النهج المؤسسي لقيادة الدولة، والتزامها بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته المساندة.

جاء هذا خلال لقائه بالفريق القانوني المساند للمجلس برئاسة القاضي حمود الهتار، في خطوة تعكس عودة المجلس لتعزيز دور الاستشارات القانونية والمؤسساتية في إدارة الدولة.

واستمع الرئيس العليمي من رئيس وأعضاء الفريق إلى إحاطة مفصلة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، والمهام والاختصاصات التي أنجزها، إضافة إلى رؤيته وخططه المستقبلية لتطوير العمل الاستشاري القانوني وتعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة.

وأكد العليمي أن مجلس القيادة، يقف اليوم على قاعدة راسخة من التفاهم والتكامل، ووحدة الهدف المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب المدعوم من النظام الايراني، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به كافة الهيئات والمؤسسات على هذا الصعيد.

