باحث يمني ينال الدكتوراه من الهند بدراسة الصراع الثقافي في الرواية العربية

نال الباحث اليمني جمال عبده حسان الراشدي درجة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة بامو في الهند، عن أطروحته التي حملت عنوان "الصراع الثقافي في روايات عربية مختارة: قراءة في سياق ما بعد الاستعمار".

وأشرف على الرسالة البروفيسور بانديت ميلاند باجوان، فيما تكونت لجنة المناقشة من كل من:

· الدكتور إي. إم. سروادا (ممتحنًا خارجيًا).

· البروفيسور مسجيب خان (ممتحنًا داخليًا).

وقد أشادت اللجنة بمستوى الأطروحة، وأثنت على تميز الباحث في العرض والمناقشة، مشيرة إلى ما أبداه من كفاءة علمية وقدرة بحثية عالية في مجال التخصص.

ويُعدّ هذا الإنجاز العلمي إضافة جديدة لمسيرة الكفاءات اليمنية في الخارج، التي تواصل تحقيق النجاحات الأكاديمية المشرفة في مختلف المجالات.