رحيل مفاجئ للفنان اليمني علي عنبه

السبت 11 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

توفي الفنان الشعبي المعروف علي عنبه، فجر اليوم السبت، إثر وعكة صحية مفاجئة.

وقالت مصادر مقربة من أسرته، لمأرب برس، إن الفنان عنبه، توفي في شقته بالقاهرة قبل أن ينقل الى أحد مستشفياتها.

ووفق المصادر؛ أصيب عنبه بنوبة سكر مفاجئة، أودت بحياته.

وغادر الفنان علي عنبه، صنعاء مؤخرا وبدأ يستقر مع أسرته في العاصمة المصرية القاهرة، لكنه فارق الحياة.

ونعى الوسط الفني، والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي رحيل الفنان عنبه، الذي اشتهر بغنائه الشعبي الصنعاني بصوته الأصيل والمميز.