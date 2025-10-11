رحيل مفاجئ للفنان اليمني علي عنبه أول مؤتمر يمني من نوعه في إسطنبول.. أكثر من 200 باحث وخبير يرسمون ملامح اليمن ويقدمون حلولا علمية وتنموية مستدامة مصادر تكشف تفاصيل وتعقيدات التفاوض حول الأسرى في غزة الكشف عن تفاصيل مذهلة… ما العلاقة بين نقص الحديد والنوم كوريا تكسف عن سيفها النووي الجديد... صاروخ هواسونغ 20 يرعب العواصم الغربية ويقلب موازين القوة الشامات السرطانية.. علامة صامتة قد تكشف عن أخطر أنواع سرطان الجلد الحرب التجارية العالمية عادت بقوة.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الصين مشاريع إماراتية في تعز والحديدة على وشك الافتتاح… وطارق صالح يبحث تعزيز الدعم مع سفير أبوظبي مأرب تلاحق فوضى الأسعار بخطة ميدانية شاملة لجان تفتيش وغرامات مضاعفة للمخالفين العودة فوق الركام… غزة تستقبل مئات الألف من أهلها بعد عامين من الحرب والاحتلال يحذر ويعيد تموضع قواته
توفي الفنان الشعبي المعروف علي عنبه، فجر اليوم السبت، إثر وعكة صحية مفاجئة.
وقالت مصادر مقربة من أسرته، لمأرب برس، إن الفنان عنبه، توفي في شقته بالقاهرة قبل أن ينقل الى أحد مستشفياتها.
ووفق المصادر؛ أصيب عنبه بنوبة سكر مفاجئة، أودت بحياته.
وغادر الفنان علي عنبه، صنعاء مؤخرا وبدأ يستقر مع أسرته في العاصمة المصرية القاهرة، لكنه فارق الحياة.
ونعى الوسط الفني، والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي رحيل الفنان عنبه، الذي اشتهر بغنائه الشعبي الصنعاني بصوته الأصيل والمميز.