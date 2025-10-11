أول مؤتمر يمني من نوعه في إسطنبول.. أكثر من 200 باحث وخبير يرسمون ملامح اليمن ويقدمون حلولا علمية وتنموية مستدامة مصادر تكشف تفاصيل وتعقيدات التفاوض حول الأسرى في غزة الكشف عن تفاصيل مذهلة… ما العلاقة بين نقص الحديد والنوم كوريا تكسف عن سيفها النووي الجديد... صاروخ هواسونغ 20 يرعب العواصم الغربية ويقلب موازين القوة الشامات السرطانية.. علامة صامتة قد تكشف عن أخطر أنواع سرطان الجلد الحرب التجارية العالمية عادت بقوة.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الصين مشاريع إماراتية في تعز والحديدة على وشك الافتتاح… وطارق صالح يبحث تعزيز الدعم مع سفير أبوظبي مأرب تلاحق فوضى الأسعار بخطة ميدانية شاملة لجان تفتيش وغرامات مضاعفة للمخالفين العودة فوق الركام… غزة تستقبل مئات الألف من أهلها بعد عامين من الحرب والاحتلال يحذر ويعيد تموضع قواته بوتين يعلن للعالم : موسكو تخوض سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى
انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول أعمال مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين الأول الذي تنظمه مؤسسة توكل كرمان بمشاركة أكثر من 200 باحث وخبير من داخل اليمن وخارجه، لبحث حلول عملية ومستدامة للأزمة اليمنية ودعم مسارات التنمية والإعمار.
يتضمن المؤتمر أكثر من 40 ورقة علمية تغطي قضايا التعليم والصحة والاقتصاد والهوية والأمن الغذائي والبيئة، ويهدف إلى بلورة رؤى استراتيجية تعزز التكامل بين الجهود البحثية والأكاديمية وتوفير قاعدة معرفية تخدم صانعي القرار والمهتمين بالشأن اليمني.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت توكل كرمان أن السياسة والحرب استأثرتا بالمشهد اليمني لعقد من الزمن، على حساب قضايا التنمية والتعليم والصحة، داعية إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والشراكة والمواطنة المتساوية، ومشددة على أن “الإنسان اليمني هو الثروة الحقيقية التي لا تُقدَّر بثمن”.
من جانبها، أوضحت مديرة مؤسسة توكل كرمان مسك الجنيد أن المؤتمر يمثل ثمرة جهود مكثفة استمرت لأشهر، وتهدف إلى إيجاد نموذج تنموي ومجتمعي يتجاوز آثار الحرب والصراع، فيما أشار رئيس اللجنة التحضيرية الطبيب والكاتب مروان الغفوري إلى أن اليمن يعيش أزمة معقدة بفعل التشظي والانقسام، لكنه يمتلك القدرة على النهوض من خلال المعرفة والبحث العلمي.
ويُعد المؤتمر، الذي يستمر يومين، جزءًا من سلسلة فعاليات علمية وفكرية نظمتها المؤسسة في اليمن وخارجه، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز قيم الحرية والسلام والتنمية المستدامة، وإشراك الكفاءات اليمنية في صياغة مستقبلٍ أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلاد.