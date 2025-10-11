الكشف عن تفاصيل مذهلة… ما العلاقة بين نقص الحديد والنوم

السبت 11 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

بالتحدث عن طبيعة العلاقة بين نقص الحديد والنوم وهل يمكن أن يتسبب هذا النقص في الإصابة بالأرق، في الحقيقة في واحدة من الدراسات التي تم إجراؤها على عدد من المرضى الذين يعانون من نقص الحديد والذين بلغ عددهم 104 شخص، بالإضافة إلى 80 شخص آخر لا يعانون من مشاكل صحية لدراسة هذا التأثير، فوجد أن مستوى التوتر لدى المصابين بالنقص أعلى من مستواه لدى الأشخاص الأصحاء، وكذلك مستويات الاكتئاب.

كما تأثرت قدرة الأشخاص المصابين بنقص الحديد على النوم مقارنة بالأصحاء، حيث أن النقص يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض الجسدية مثل الاكتئاب والقلق الناتج من عدم القدرة على النوم.

وفي دراسة أخرى وجد أن نقص الحديد يرتبط بالعديد من المشاكل وأمراض النوم، حيث يمكن أن يرتبط نقص الحديد بأمراض مثل مرض الساق المتململة، وأمراض التنفس أثناء النوم، واضطراب حركة الأطراف الدورية، وقد ساعد تناول مكملات الحديد في تخفيف حالة الساق المتململة لدى بعض الأشخاص، لذا يجب الأخذ في الاعتبار استخدام المكملات مع المرضى الذين يعانون من هذه المشاكل، وذلك بهدف تخفيف الأعراض لديهم