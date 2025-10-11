أول مؤتمر يمني من نوعه في إسطنبول.. أكثر من 200 باحث وخبير يرسمون ملامح اليمن ويقدمون حلولا علمية وتنموية مستدامة مصادر تكشف تفاصيل وتعقيدات التفاوض حول الأسرى في غزة الكشف عن تفاصيل مذهلة… ما العلاقة بين نقص الحديد والنوم كوريا تكسف عن سيفها النووي الجديد... صاروخ هواسونغ 20 يرعب العواصم الغربية ويقلب موازين القوة الشامات السرطانية.. علامة صامتة قد تكشف عن أخطر أنواع سرطان الجلد الحرب التجارية العالمية عادت بقوة.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الصين مشاريع إماراتية في تعز والحديدة على وشك الافتتاح… وطارق صالح يبحث تعزيز الدعم مع سفير أبوظبي مأرب تلاحق فوضى الأسعار بخطة ميدانية شاملة لجان تفتيش وغرامات مضاعفة للمخالفين العودة فوق الركام… غزة تستقبل مئات الألف من أهلها بعد عامين من الحرب والاحتلال يحذر ويعيد تموضع قواته بوتين يعلن للعالم : موسكو تخوض سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى
بالتحدث عن طبيعة العلاقة بين نقص الحديد والنوم وهل يمكن أن يتسبب هذا النقص في الإصابة بالأرق، في الحقيقة في واحدة من الدراسات التي تم إجراؤها على عدد من المرضى الذين يعانون من نقص الحديد والذين بلغ عددهم 104 شخص، بالإضافة إلى 80 شخص آخر لا يعانون من مشاكل صحية لدراسة هذا التأثير، فوجد أن مستوى التوتر لدى المصابين بالنقص أعلى من مستواه لدى الأشخاص الأصحاء، وكذلك مستويات الاكتئاب.
كما تأثرت قدرة الأشخاص المصابين بنقص الحديد على النوم مقارنة بالأصحاء، حيث أن النقص يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض الجسدية مثل الاكتئاب والقلق الناتج من عدم القدرة على النوم.
وفي دراسة أخرى وجد أن نقص الحديد يرتبط بالعديد من المشاكل وأمراض النوم، حيث يمكن أن يرتبط نقص الحديد بأمراض مثل مرض الساق المتململة، وأمراض التنفس أثناء النوم، واضطراب حركة الأطراف الدورية، وقد ساعد تناول مكملات الحديد في تخفيف حالة الساق المتململة لدى بعض الأشخاص، لذا يجب الأخذ في الاعتبار استخدام المكملات مع المرضى الذين يعانون من هذه المشاكل، وذلك بهدف تخفيف الأعراض لديهم