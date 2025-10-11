الشامات السرطانية.. علامة صامتة قد تكشف عن أخطر أنواع سرطان الجلد الحرب التجارية العالمية عادت بقوة.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الصين مشاريع إماراتية في تعز والحديدة على وشك الافتتاح… وطارق صالح يبحث تعزيز الدعم مع سفير أبوظبي مأرب تلاحق فوضى الأسعار بخطة ميدانية شاملة لجان تفتيش وغرامات مضاعفة للمخالفين العودة فوق الركام… غزة تستقبل مئات الألف من أهلها بعد عامين من الحرب والاحتلال يحذر ويعيد تموضع قواته بوتين يعلن للعالم : موسكو تخوض سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى الاتحاد الإنجليزي يعاقب أرسنال بسبب خرق قواعد بيع التذاكر سول تحت أقدام السامبا… خماسية برازيلية تهز كوريا من «طوفان الأقصى» إلى «خريف طهران».. تفكك محور المقاومة الإيراني الطريق إلى مكة يبدأ من العيادة: فحص إلزامي قبل التسجيل للحج.. وزارة الأوقاف تعتمد شروط الاستطاعة الصحية
تُعد الشامات السرطانية من أكثر المؤشرات الشائعة على الإصابة بسرطان الجلد من نوع الميلانوما، وهو أخطر الأنواع نظراً لسرعة انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم.
وقد تظهر هذه الشامات بشكل جديد أو نتيجة تغيرات في شامات قديمة، مما يجعل الفحص الدوري للجلد خطوة أساسية للكشف المبكر وزيادة فرص الشفاء.
يحدث هذا النوع من الشامات نتيجة تحور في الحمض النووي لخلايا الجلد، يؤدي إلى نمو غير طبيعي وسريع للخلايا. وتختلف أشكالها من شخص لآخر، فقد تكون لامعة أو ذات مظهر شمعي أو تحتوي على أكثر من لون، كما قد تُسبب الحكة أو النزيف أو تتحول إلى كتلة حمراء متقشرة.
ووفقاً لمؤسسة أبحاث سرطان الميلانوما، فإن أهم العلامات التحذيرية تشمل: ظهور شامة جديدة أو تغير في شكل أو لون شامة قديمة. نزيف أو ألم أو حكة مستمرة في الشامة.
بقع داكنة أو سوداء تحت الأظافر أو في مناطق غير معتادة من الجلد. أما العلاج، فيُعتبر الاستئصال الجراحي هو الخيار الأول، إذ تُزال الشامة مع جزء من الأنسجة المحيطة بها.
وفي الحالات المتقدمة قد يلجأ الأطباء إلى العلاج الكيميائي أو المناعي أو الإشعاعي أو الموجه بالأدوية، حسب مدى انتشار الخلايا السرطانية.
التمييز بين الشامة الحميدة والسرطانية ضروري جداً: الشامة الحميدة مستديرة وموحدة اللون، بينما السرطانية غير متناسقة ومتعددة الألوان.
حجم الشامة الحميدة عادة لا يتجاوز 6 ملليمترات، في حين تميل السرطانية إلى التمدد مع الوقت. الشامات الحميدة لا تنزف ولا تتغير، أما الخبيثة فقد تنزف وتتكاثر بسرعة.
ويؤكد الأطباء أن الكشف المبكر والفحص الذاتي المنتظم يساعدان بشكل كبير في الوقاية من الميلانوما والسيطرة عليه قبل أن ينتشر في الجسم.