الحرب التجارية العالمية عادت بقوة.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الصين

السبت 11 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على البضائع الصينية، تضاف إلى التعريفات الجمركية البالغة 30% السارية حاليًا، بدءًا من الأول من نوفمبر أو قبل ذلك، ويُعدّ هذا التهديد تصعيدًا هائلًا بعد أشهر من الهدنة التجارية بين البلدين.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" بعد ظهر الجمعة: "ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات جمركية بنسبة 100% على الصين، تضاف إلى أي تعريفات جمركية تدفعها حاليًا. وفي الأول من نوفمبر أيضًا، سنفرض ضوابط على تصدير جميع البرمجيات الأساسية".

ويرتبط إعلان ترامب بتشديد بكين لضوابط التصدير على معادنها الأرضية النادرة الضرورية لإنتاج العديد من الأجهزة الإلكترونية. ونتيجة لذلك، بدا أن ترامب ألغى اجتماعًا مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، كان مقررًا في وقت لاحق من هذا الشهر في كوريا الجنوبية.

ولم تُستقبل رسالة ترامب الأولى، الجمعة، التي هدّد فيها بفرض رسوم جمركية جديدة "ضخمة"، بترحاب من المستثمرين، إذ سادت مخاوف من تكرار سيناريو الربيع، حين ارتفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.

أغلقت الأسواق على انخفاض حاد، الجمعة بعد تصريحات ترامب الأولى، حيث انخفض مؤشر داو جونز 878 نقطة، أي بنسبة 1.9%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، وتراجع مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.5%.