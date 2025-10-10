مشاريع إماراتية في تعز والحديدة على وشك الافتتاح… وطارق صالح يبحث تعزيز الدعم مع سفير أبوظبي مأرب تلاحق فوضى الأسعار بخطة ميدانية شاملة لجان تفتيش وغرامات مضاعفة للمخالفين العودة فوق الركام… غزة تستقبل مئات الألف من أهلها بعد عامين من الحرب والاحتلال يحذر ويعيد تموضع قواته بوتين يعلن للعالم : موسكو تخوض سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى الاتحاد الإنجليزي يعاقب أرسنال بسبب خرق قواعد بيع التذاكر سول تحت أقدام السامبا… خماسية برازيلية تهز كوريا من «طوفان الأقصى» إلى «خريف طهران».. تفكك محور المقاومة الإيراني الطريق إلى مكة يبدأ من العيادة: فحص إلزامي قبل التسجيل للحج.. وزارة الأوقاف تعتمد شروط الاستطاعة الصحية بعد توقف 11 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي توكل كرمان: لا عدالة دون محاسبة مجرمي الحرب… واتفاق غزة خطوة ناقصة ما لم يُنهِ الاحتلال
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في اليمن، تشمل مجالات الطاقة البديلة، البنية التحتية، المجمعات التعليمية، والمستشفيات، خصوصًا في محافظتي تعز والحديدة، ضمن جهودها لدعم التنمية وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.
وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، اليوم الجمعة، سفير الإمارات لدى اليمن، محمد الزعابي، لمناقشة الترتيبات النهائية لافتتاح هذه المشاريع رسميًا، بما يخدم الشعب اليمني ويساند معركته الوطنية لاستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار.
وتناول اللقاء أيضًا الدعم الدولي والإقليمي لجهود الحكومة اليمنية في الإصلاحات الاقتصادية، والنتائج الملموسة التي بدأت تتحقق على الأرض.
وقدّم السفير الزعابي شرحًا حول نتائج زيارة رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور سالم بن بريك، إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي، مؤكدًا استمرار دعم الإمارات لمختلف مجالات التنمية في اليمن، في إطار الشراكة الأخوية والحرص المشترك على تعزيز الاستقرار وتحسين حياة المواطنين.
يأتي اللقاء بين عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، وسفير دولة الإمارات لدى اليمن، محمد الزعابي، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة لدعم جهود الحكومة اليمنية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، خصوصًا تعز والحديدة، اللتين شهدتا دمارًا واسعًا خلال سنوات الحرب.
وتلعب الإمارات دورًا في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في اليمن، من خلال تمويل وإنشاء مستشفيات، مجمعات تعليمية، ومشاريع للطاقة البديلة، ضمن رؤية تنموية تهدف إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتحسين جودة الحياة للسكان، وتثبيت حضور الدولة في المناطق المحررة.
كما أن زيارة رئيس الحكومة اليمنية إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي، وما تبعها من لقاءات، تعكس تنسيقًا سياسيًا واقتصاديًا عالي المستوى بين الجانبين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع دائرة الدعم الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.