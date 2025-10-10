بوتين يعلن للعالم : موسكو تخوض سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى

الجمعة 10 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة “إن موسكو تخوض بالفعل سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وعندما سئل عما إذا كانت روسيا ستكون مستعدة لاختبار سلاح نووي إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك، قال بوتين إن بعض الدول تدرس إجراء اختبارات لهذه الأسلحة، وإن موسكو ستكون مستعدة لإجراء اختبار أيضا إذا ما فعلت دول أخرى ذلك.