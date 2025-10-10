بوتين يعلن للعالم : موسكو تخوض سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى الاتحاد الإنجليزي يعاقب أرسنال بسبب خرق قواعد بيع التذاكر سول تحت أقدام السامبا… خماسية برازيلية تهز كوريا من «طوفان الأقصى» إلى «خريف طهران».. تفكك محور المقاومة الإيراني الطريق إلى مكة يبدأ من العيادة: فحص إلزامي قبل التسجيل للحج.. وزارة الأوقاف تعتمد شروط الاستطاعة الصحية بعد توقف 11 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي توكل كرمان: لا عدالة دون محاسبة مجرمي الحرب… واتفاق غزة خطوة ناقصة ما لم يُنهِ الاحتلال تقرير: نقاط التفتيش تتحول إلى أدوات قمع للصحفيين في اليمن.. والمجلس الانتقالي يتصدر الانتهاكات اليمن ترحب بوقف الحرب على غزة وتشكر هذه الدول (12:00) وقف الحرب رسميًا على قطاع غزة والآلاف يعودون إلى منازلهم
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة “إن موسكو تخوض بالفعل سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة”.
وعندما سئل عما إذا كانت روسيا ستكون مستعدة لاختبار سلاح نووي إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك، قال بوتين إن بعض الدول تدرس إجراء اختبارات لهذه الأسلحة، وإن موسكو ستكون مستعدة لإجراء اختبار أيضا إذا ما فعلت دول أخرى ذلك.