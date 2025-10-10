بوتين يعلن للعالم : موسكو تخوض سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى الاتحاد الإنجليزي يعاقب أرسنال بسبب خرق قواعد بيع التذاكر سول تحت أقدام السامبا… خماسية برازيلية تهز كوريا من «طوفان الأقصى» إلى «خريف طهران».. تفكك محور المقاومة الإيراني الطريق إلى مكة يبدأ من العيادة: فحص إلزامي قبل التسجيل للحج.. وزارة الأوقاف تعتمد شروط الاستطاعة الصحية بعد توقف 11 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي توكل كرمان: لا عدالة دون محاسبة مجرمي الحرب… واتفاق غزة خطوة ناقصة ما لم يُنهِ الاحتلال تقرير: نقاط التفتيش تتحول إلى أدوات قمع للصحفيين في اليمن.. والمجلس الانتقالي يتصدر الانتهاكات اليمن ترحب بوقف الحرب على غزة وتشكر هذه الدول (12:00) وقف الحرب رسميًا على قطاع غزة والآلاف يعودون إلى منازلهم
ال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه عاقب أرسنال بغرامة مع إيقاف التنفيذ قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (664 ألف دولار) بسبب خرقه لقواعد بيع التذاكر في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضه أمام مانشستر يونايتد في يناير كانون الثاني.
وقال الاتحاد في بيان إن أرسنال، الذي خسر المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في 12 يناير كانون الثاني، لم يوفر العدد الكامل المطلوب من التذاكر لجماهير مانشستر يونايتد، والذي يبلغ تسعة آلاف تذكرة.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أرسنال خصص فقط ثمانية آلاف تذكرة لمشجعي يونايتد، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأضاف الاتحاد الإنجليزي “تم تعليق الغرامة لحين تأكيد نادي أرسنال أنه قادر على الامتثال لهذا الشرط في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، واستمرار الامتثال في أي جولات قادمة”.