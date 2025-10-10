بوتين يعلن للعالم : موسكو تخوض سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى الاتحاد الإنجليزي يعاقب أرسنال بسبب خرق قواعد بيع التذاكر سول تحت أقدام السامبا… خماسية برازيلية تهز كوريا من «طوفان الأقصى» إلى «خريف طهران».. تفكك محور المقاومة الإيراني الطريق إلى مكة يبدأ من العيادة: فحص إلزامي قبل التسجيل للحج.. وزارة الأوقاف تعتمد شروط الاستطاعة الصحية بعد توقف 11 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي توكل كرمان: لا عدالة دون محاسبة مجرمي الحرب… واتفاق غزة خطوة ناقصة ما لم يُنهِ الاحتلال تقرير: نقاط التفتيش تتحول إلى أدوات قمع للصحفيين في اليمن.. والمجلس الانتقالي يتصدر الانتهاكات اليمن ترحب بوقف الحرب على غزة وتشكر هذه الدول (12:00) وقف الحرب رسميًا على قطاع غزة والآلاف يعودون إلى منازلهم
سجل كل من إستيفاو ورودريجو هدفين ليقودا البرازيل لفوز ساحق 5-صفر على مضيفتها كوريا الجنوبية في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الجمعة قدم فيها الفريق الزائر أداء مهيمنا بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على ملعب سول كأس العالم.
وافتتح الجناح إستيفاو (18 عاما) التسجيل للبرازيل في الدقيقة 13 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من برونو جيمارايش.
وبعد سلسلة ساحرة من التمريرات، ضاعفت البرازيل تقدمها في الدقيقة 41 عن طريق رودريجو، الذي أطلق تسديدة منخفضة ليختتم مجهود جماعي رائع لأبطال العالم خمس مرات.
واستمرت هيمنة البرازيل بعد الاستراحة، واستفاد إستيفاو من تمريرة خاطئة من كيم مين-جاي في الدقيقة 47 ليسجل هدفه الثاني، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الرابع بعد هجمة سريعة قادها فينيسيوس جونيور، الذي اختتم خماسية البرازيل من هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 77.