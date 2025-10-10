الطريق إلى مكة يبدأ من العيادة: فحص إلزامي قبل التسجيل للحج.. وزارة الأوقاف تعتمد شروط الاستطاعة الصحية

الجمعة 10 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 386

أعلن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد عن بدء تنفيذ التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن تطبيق اشتراطات الاستطاعة الطبية (لائق طبيًا) للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج لموسم 1447هـ، وذلك في إطار الحرص المشترك على سلامة الحجاج وضمان أدائهم للمناسك في ظروف صحية آمنة ومستقرة.

وأوضح القطاع أن هذه الاشتراطات الصحية تهدف إلى وقاية الحجاج من المخاطر الطبية المحتملة أثناء أداء المناسك، والتأكد من أن جميع المسجلين يتمتعون بالقدرة البدنية واللياقة الصحية اللازمة، مشيرًا إلى أن التسجيل سيُقبل فقط بعد تقديم شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية تثبت خلوّ المتقدم من الأمراض أو الحالات التي قد تُعيق أداءه للمناسك.

وبيّن البيان أن الأمراض والحالات التي تمنع منح الشهادة الطبية تشمل: فشل الأعضاء الحيوية مثل القلب أو الرئتين أو الكبد أو الكلى، الأمراض العصبية أو النفسية المؤثرة على الإدراك أو الحركة، الحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل عالي الخطورة، الأورام السرطانية النشطة أثناء تلقي العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، الأمراض المعدية التي تهدد الصحة العامة مثل الدرن المفتوح ( السل الرئوي ).

ودعا القطاع الراغبين في أداء فريضة الحج إلى مراجعة المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان في محافظاتهم للحصول على الشهادة المطلوبة في أقرب وقت، مؤكدًا أن الوزارة تولي الجانب الصحي أهمية قصوى ضمن خطتها الشاملة لخدمة ضيوف الرحمن.