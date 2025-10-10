بعد توقف 11 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي توكل كرمان: لا عدالة دون محاسبة مجرمي الحرب… واتفاق غزة خطوة ناقصة ما لم يُنهِ الاحتلال تقرير: نقاط التفتيش تتحول إلى أدوات قمع للصحفيين في اليمن.. والمجلس الانتقالي يتصدر الانتهاكات اليمن ترحب بوقف الحرب على غزة وتشكر هذه الدول (12:00) وقف الحرب رسميًا على قطاع غزة والآلاف يعودون إلى منازلهم من هي الفنزويلية الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذا العام؟ مبخوت بن عبود: مأرب وتعز ليستا للبيع.. والحوثي والانتقالي وجهان لتجزئة اليمن العميد طارق صالح يلتقي بالسفير الأمريكي اللواء سلطان العرادة يفتح بوابة الشراكة مع تركيا: دعم إنساني وتنموي في طريق السلام والتنمية .. عاجل صلاح يقود مصر إلى كأس العالم.. ثلاثية تُعيد الفراعنة إلى المجد
طالبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، مؤكدة أن العدالة لا تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وضمان الحرية والكرامة لكل الفلسطينيين.
وفي تعليق لها على منصة "فيسبوك"، شددت كرمان على أن الاتفاق الذي أُعلن عنه بين الفلسطينيين وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدعم من قطر ومصر وتركيا، يمثل خطوة إنسانية أولى نحو وقف حرب الإبادة، لكنه لا يشكل سلامًا حقيقيًا ما لم يُفضِ إلى رفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، واستعادة الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضافت كرمان أن أي اتفاق لا يضع حدًا لجرائم الحرب، ولا يؤسس لقيام الدولة الفلسطينية، هو اتفاق منقوص لا يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية والكرامة، مؤكدة أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون عدالة للفلسطينيين، ودون حرية لفلسطين.