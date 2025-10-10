توكل كرمان: لا عدالة دون محاسبة مجرمي الحرب… واتفاق غزة خطوة ناقصة ما لم يُنهِ الاحتلال

الجمعة 10 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 136

طالبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، مؤكدة أن العدالة لا تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وضمان الحرية والكرامة لكل الفلسطينيين.

وفي تعليق لها على منصة "فيسبوك"، شددت كرمان على أن الاتفاق الذي أُعلن عنه بين الفلسطينيين وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدعم من قطر ومصر وتركيا، يمثل خطوة إنسانية أولى نحو وقف حرب الإبادة، لكنه لا يشكل سلامًا حقيقيًا ما لم يُفضِ إلى رفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، واستعادة الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضافت كرمان أن أي اتفاق لا يضع حدًا لجرائم الحرب، ولا يؤسس لقيام الدولة الفلسطينية، هو اتفاق منقوص لا يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية والكرامة، مؤكدة أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون عدالة للفلسطينيين، ودون حرية لفلسطين.