اليمن ترحب بوقف الحرب على غزة وتشكر هذه الدول

رحبت الجمهورية اليمنية، بإعلان اتفاق وقف الحرب على غزة الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر وتركيا، للوصول إلى هذا التفاهم الذي يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
وعبرت وزارة الخارجية في بيان عن أمل الجمهورية اليمنية في أن يشكّل هذا الاتفاق بداية حقيقية لمسار سلام شامل يعيد الأمل للشعب الفلسطيني، ويضع حداً لمعاناته الممتدة، ويمهّد الطريق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واكد البيان، على أهمية التنفيذ السريع والفعّال لبنود الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.
وجدد البيان، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى إحلال السلام..مؤكداً أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو أساس أي استقرار حقيقي في المنطقة.